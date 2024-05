Advokāts dāvina sabiedrībai paša izgudroto jaunvārdu “paspētnespēja” un atklāj, kurš, viņaprāt, ir vissmieklīgākais Ieteikt







Viens no pēdējiem valodnieku izgudrojumiem ir jaunvārds “nākotnēšana” – TV24 raidījuma “Preses klubs” vadītājs pauda savu personisko viedokli, ka bieži vien nesaprot šo jaunvārdu jēgu, kur nu vēl saprast to nozīmi. Domājot lielākās kategorijās, vai, tulkojot, piemēram, no angļu valodas juridiskos dokumentos, arī nākas saskarties pa reizei dažādiem jaunvārdiem?

“pa reizei sanāk gan, bet man valoda kā tāda patīk vispār un man patīk jaunvārdi. Daži no tiem ir smieklīgi. Piemēram, nedaudz smieklīgs šķiet man vārds “valstsgriba”- tas ir divdomīgi iztulkojams,” tā šo tēmu komentēja raidījuma viesis Olavs Cers, zvērināts advokāts.

Viņš atceras, ka tad, kad šis vārds parādījās, tad arī uzreiz bija diskusijas, kas tas ir – vai mēs gribam valsti, vai valsts kaut ko grib, vai kāds konkrēts cilvēks grib valsti paust, – bija grūti saprast.

Arī mēs paši ikdienā esam sākuši izdomāt jaunvārdus. Mans izdomājums ir “paspētnespēja”, smejas Cers: “Tad, kad tu kaut ko nepaspēj izdarīt, tad tev ir iestājusies paspētnespēja. Manuprāt, ļoti labs vārds. Un es dāvinu to sabiedrībai. Es neko neprasu – drīkstat to lietot!”

