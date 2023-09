Advokāts par tiesiskās palīdzības līgumu ar Krieviju: Līgums praktiski nestrādā Ieteikt







Autors: Līva Sila, TV24

Zvērinātu advokātu biroja Rode un Partneri advokāts Armands Smans TV24 raidījumā Preses klubs uzskata, ka tiesiskās palīdzības līguma ar Krieviju denonsēšana “ir politiskās izšķiršanās un attieksmes jautājums, ne juridisks, jo praktiski, vismaz tajā jomā, kur strādāju, nekas nemainīsies”.

“Vairāk strādāju ar krimināllietām un zinu, ka šis līgums nestrādā. No Krievijas puses netiek sūtītas atbildes uz tiesiskās palīdzības lūgumiem, nevar iegūt pierādījumus krimināllietās, arī cilvēku izdošana, cik man zināms, nenotiek”, saka Smans, piebilstot, ka agrāk bija tiesvedības un izmeklēšanas, kur varēja cerēt iegūt kādus pierādījumus, bet tagad tas nenotiekot.

Advokāts dalās arī ar situāciju no pieredzes: “Man bija viena lieta, kur Latvija nodeva Krievijai tālākai izmeklēšanai krimināllietu, Krievija to pieņēma, bet tālāk no iesaistītās puses dzirdēju, ka Krievijā izmeklētājs to vienkārši ir izmetis miskastē. Līgums praktiski nestrādā. Latvija ir pasludināta par Krievijai nedraudzīgu valsti un tas izpaužas arī praksē.”

Jautājumos par palīdzību civillietās un mantojumu lietās, ja šis līgums tiktu atcelts, darbotos konvencijas, kas regulē šos jautājumus. “Latvija un Krievija ir vairāku konvenciju dalībvalsts, kas paredz dokumentu un informācijas apmaiņu. Jebkura sadarbība ir atkarīga no abu pušu vēlmes sadarboties un pašlaik, tas, ko varu pateikt pēc krimināllietām, no Krievijas puses šādas vēlmes nav,” secina advokāts Smans.