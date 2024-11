Advokāts Zvejsalnieks: “Tas ir idiotisms! Mums atrodas nauda kaut kādam tiltam, bet neatrodas speciālajai izglītībai” Ieteikt







“Piedodiet, tas ir totālākais idiotisms! Tas ir nepieļaujami,” TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks, diskutējot par speciālo izglītību Latvijā.

Reklāma Reklāma

Runājot raidījumā par to, ka valsts izliekas neredzam bērnus, kuriem ir nepieciešama speciālā izglītība, advokāts pauda: “Es pilnībā piekrītu, ka speciālās skolas ir vajadzīgas. Es, protams, neesmu izglītības jomā, bet, ņemot vērā to, ar ko es esmu savā jomā saskāries, tad tiešām – ne visi bērni var iekļauties sekmīgi. Es gan esmu saskāries ar tādiem pavisam negatīviem piemēriem, kur diemžēl, nezinu, kas tās par diagnozēm, traucējumiem, bet ir agresija, un pārējie klasesbiedri un skolasbiedri vienkārši cieš no fiziskas, no seksuālas agresijas. Tā ka speciālā izglītība neapšaubāmi vienmēr būs nepieciešama.

Bet klausīties un dzirdēt to, ka no 2007., 2008. gada nemainās tie izdevumi, kas ir vajadzīgi uz vienu to izglītojamo, nu tas, piedodiet man, ir idiotisms.”

Advokāts Zvejsalnieks norāda, ka deputātiem gan alga tikai aug, bet nauda izglītībai neatrodas. “Tas ir idiotisms! Mums atrodas nauda kaut kādam trešdaļu tiltam bezjēdzīgam Daugavā, kaut kādām vājprātīgām būvēm, stacijām, kuras nekad netiks izmantotas, bet izglītība – tas ir pamatu pamats.

Un šo te klausoties, nu, piedodiet, tas ir totālākais idiotisms un nepieļaujami!”

Kā iestarpināja Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra direktore, praktizējoša uzvedības analītiķe un Latvijas uzvedības analītiķu asociācijas valdes locekle Ināra Oļena, nepieciešamā summa speciālajai izglītībai nemaz neesot bijusi tik milzīga – 6,5 miljoni. Tagad gan summa ir pieaugusi, ņemot vērā minimālās algas pacelšanu.