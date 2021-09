“Aglio e Olio” – pasta ar citrona miziņu, pētersīļiem, ķiplokiem un olīveļļu. Foto: Shutterstock

“Aglio e Olio” spageti ar citrona miziņu, ķiplokiem un pētersīļiem: izcila pastas recepte no senās Itālijas Ieteikt







Senajā Itālijā uzturā lietot zivis un gaļu varēja atļauties tikai aristokrāti un turīgi cilvēki, bet zemnieku kārtas ļaudis ēda to, kas bija pieejams viņiem, dažas receptes uzlabojot garšu ziņā teju līdz perfektumam. Viens no šādiem ēdieniem, kam dots nosaukums “Aglio e Olio”, nav zaudējis savu popularitāti trīs iemeslu dēļ – tas ir garšīgs un tā garšas ļoti piesātinātas, produkti, kas tajā jāizmanto, nemaksā dārgi un to ir patiesi viegli pagatavot – ar to tiks galā pat pilnīgs iesācējs pavārmākslā!

Sastāvdaļas:

• Spageti – 500 grami

• Ķiploks – 8 daiviņas

• Čili pipari – 2 gab.

• Pētersīļi – 50 grami

• Olīveļļa – 100 ml

• Citrons – 1/2 gab.

• Sāls – pēc garšas

• Malti melnie pipari – pēc garšas

Pagatavošana:

1. Likt vārīties spageti pēc instrukcijas. Tikmēr sakarsēt pannu pannu, ieliet olīveļļu, plānās daiviņās sagriezt ķiplokus un smalkāk – čipi piparus. Likt cepties uz pannas. Cept tik ilgi, kamēr tie kļūst zeltainā nokrāsā. Uzmanīties un nepārcept!

2. Smalki sagriezt pētersīļus, pievienot uz pannas un noņemt pannu no karstuma!

3. Kad spageti gatavi, noliet ūdeni un pievienot pannā, kurā ir ķiploki, čili pipari un pētersīļi.

4. Uz ļoti lēnas uguns visu apmaisīt, ne ilgāk par 30 sekundēm. Pievienot citrona sulu un sarīvētu citrona miziņu. Pievienot sāli, piparus un visu vēlreiz apmaisīt.

Labu apetīti!