FOTO. Aicina pieteikties ikgadējam Latvijas ķirbju čempionātam 0
Mazumtirgotājs SIA “Maxima Latvija” izsludinājusi pieteikšanos uz ikgadējo “Latvijas lielākā ķirbja čempionātu”, aģentūru LETA informēja uzņēmums.
Čempionāts notiks 20.reizi.
Šogad arī jaunajiem lauksaimniekiem, biedrības “Latvijas mazpulki” dalībniekiem, ir iespēja pieteikt savus lielākos šajā gadā izaudzētos ķirbjus.
“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule atzīmē, ka šīs tradīcijas mērķis ir izcelt ne tikai ķirbjus un to audzētājus, bet kopumā godināt Latvijas lauku labumus, aicinot iedzīvotājus izvēlēties tieši vietējo ražu.
Pieteikumus var iesniegt līdz 3.oktobrim.
Pērn konkursam kopumā tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem. Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kilogrami, un šo rekordista titulu 2018.gadā ieguva Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaudzētais ķirbis, vēsta kompānijas pārstāvji.