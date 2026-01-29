Foto: LETA

Aicina veikt pensijas pārrēķinu! VSAA brīdina par telefonkrāpniekiem, kas uzdodas par viņu darbiniekiem 0

LETA
17:19, 29. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina uzmanīties no krāpniekiem, kas uzdodas par VSAA darbiniekiem, zvana iedzīvotājiem un mēģina izkrāpt personas datus, bankas piekļuves kodus un naudu.

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
“Un es nejokoju!” Opozicionārs atklāj negaidītu versiju par Putina pēcteci
Zeme uz 6 minūtēm iegrims tumsā: kur un kad vērot gadsimta garāko aptumsumu
Lasīt citas ziņas

Kā aģentūru LETA informēja VSAA pārstāve Iveta Daine, krāpnieku aktivitāte pieaug un tā rezultātā īpaši apdraudēti ir seniori. VSAA aicina iedzīvotājus pārrunāt šos riskus ar saviem vecākiem un vecvecākiem, jo tieši seniori visbiežāk kļūst par krāpnieku mērķi.

Visbiežāk krāpnieki apgalvo, ka nepieciešams veikt pensijas pārrēķinu, precizēt darba stāžu vai pierakstīties uz vizīti VSAA, aicinot atvērt telefonā nosūtītu saiti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Pēc ilgāka klusuma Kristaps Strūbergs dod par sevi ziņu – viņš atklāj, kur bija pazudis
Pasūtīji granulas? Valsts policija brīdina iedzīvotājus – aukstajā laikā sarosījušies viltus kurināmā tirgotāji
Uz laiku tika ierobežota civilās aviācijas darbība Polijas pierobežā – armija informēja par nacionālo drošību
Tāpat izplatīta shēma ir zvani par it kā “ierakstītas vēstules” piegādi no VSAA, kuras saņemšanai krāpnieks prasa apstiprināt identitāti ar “Smart-ID” kodu.

VSAA uzsver, ka šādos gadījumos nekādā gadījumā nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, ievadīt personas kodu, bankas autentifikācijas vai “Smart-ID” kodus, kā arī izpaust maksājumu karšu datus. Tāpat nedrīkst turpināt sarunu, ja zvanītājs steidzina, draud ar sekām vai mēģina radīt paniku, mudinot rīkoties nekavējoties.

VSAA nekad nesūta iedzīvotājiem saites īsziņās, nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību un neprasa veikt darbības internetbankā.

Ja VSAA darbinieks pats zvana klientam, viņš jau zina, kuram cilvēkam zvana, un neprasa personas kodu, neliek klikšķināt uz saitēm un neveic darbības ar maksājumu rīkiem.

Šaubu gadījumā iedzīvotāji aicināti pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, izmantojot oficiālos kontaktus. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, ieteicams sazināties ar savu banku un Valsts policiju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krāpnieku “biznesiņš” plaukst un zeļ – cilvēkiem izkrāpti vismaz 12 miljoni eiro. Jautājums ir, kā tas joprojām ir iesējams?!
Granulu deficītu tirgū nelietīgi izmanto arī krāpnieki – PTAC brīdina par riskiem, iegādājoties kurināmo
Pērn krāpnieki Latvijas iedzīvotājiem izkrāpuši kosmiskas summas: zināms, uz kā upuri visbiežāk uzķeras
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.