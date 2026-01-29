Aicina veikt pensijas pārrēķinu! VSAA brīdina par telefonkrāpniekiem, kas uzdodas par viņu darbiniekiem 0
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina uzmanīties no krāpniekiem, kas uzdodas par VSAA darbiniekiem, zvana iedzīvotājiem un mēģina izkrāpt personas datus, bankas piekļuves kodus un naudu.
Kā aģentūru LETA informēja VSAA pārstāve Iveta Daine, krāpnieku aktivitāte pieaug un tā rezultātā īpaši apdraudēti ir seniori. VSAA aicina iedzīvotājus pārrunāt šos riskus ar saviem vecākiem un vecvecākiem, jo tieši seniori visbiežāk kļūst par krāpnieku mērķi.
Visbiežāk krāpnieki apgalvo, ka nepieciešams veikt pensijas pārrēķinu, precizēt darba stāžu vai pierakstīties uz vizīti VSAA, aicinot atvērt telefonā nosūtītu saiti.
VSAA uzsver, ka šādos gadījumos nekādā gadījumā nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, ievadīt personas kodu, bankas autentifikācijas vai “Smart-ID” kodus, kā arī izpaust maksājumu karšu datus. Tāpat nedrīkst turpināt sarunu, ja zvanītājs steidzina, draud ar sekām vai mēģina radīt paniku, mudinot rīkoties nekavējoties.
VSAA nekad nesūta iedzīvotājiem saites īsziņās, nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību un neprasa veikt darbības internetbankā.
Ja VSAA darbinieks pats zvana klientam, viņš jau zina, kuram cilvēkam zvana, un neprasa personas kodu, neliek klikšķināt uz saitēm un neveic darbības ar maksājumu rīkiem.
Šaubu gadījumā iedzīvotāji aicināti pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, izmantojot oficiālos kontaktus. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, ieteicams sazināties ar savu banku un Valsts policiju.