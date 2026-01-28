Granulu deficītu tirgū nelietīgi izmanto arī krāpnieki – PTAC brīdina par riskiem, iegādājoties kurināmo 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, iegādājoties kurināmo, īpaši šobrīd, kad aukstie laika apstākļi ir palielinājuši pieprasījumu pēc apkures materiāliem un tirgū vērojams granulu deficīts.
Kā norāda PTAC, pirms kurināmā – granulu, brikešu, malkas u.c. – iegādes būtiski ir pārbaudīt pārdevēja uzticamību. Rūpīgi jāizvērtē visa pieejamā informācija par tirgotāju, tostarp jāmeklē klientu atsauksmes un sūdzības internetā, kā arī jāsalīdzina cenas, lai izvairītos no aizdomīgi zemu piedāvājumu riskiem.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti pirms maksājuma veikšanas pārbaudīt preces parametrus un kvalitātes apliecinājumus – piemēram, norādīto izejmateriālu, siltumspēju, kvalitātes klasi, pelnu saturu. Kurināmais ar ražotāja garantētu kvalitāti ir marķēts ar A1, A2 vai B klasi.
PTAC iesaka pievērst uzmanību arī norādītajām mērvienībām – piemēram, steriem, kubikmetriem, berkubiem vai paletēm – un izvēlēties iespēju maksāt tikai pēc pasūtījuma saņemšanas. Tāpat svarīgi pārbaudīt, vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs sakrīt ar norādīto informāciju.
Lai mazinātu krāpniecības riskus, PTAC aicina:
- Piezvanīt uzņēmumam un pārliecināties, ka ar to iespējams sazināties;
- Kurināmo iegādāties klātienē vai no uzņēmuma, kas atrodas netālu;
- Dot priekšroku komersantiem ar ilggadēju pieredzi un labām klientu atsauksmēm;
- Atcerēties, ka godīgi tirgotāji sniedz pilnīgu informāciju par sevi un ir viegli sazvanāmi;
- Ņemt vērā, ka banka nepārbauda, vai konts patiešām pieder maksājuma saņēmējam.
PTAC uzsver: lai izvairītos no zaudējumiem un krāpniecības riskiem, katrs pircējs ir aicināts rīkoties pārdomāti un rūpīgi izvērtēt piedāvājumus pirms naudas pārskaitīšanas.