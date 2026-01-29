Foto: SHUTTERSTOCK

Pasūtīji granulas? Valsts policija brīdina iedzīvotājus – aukstajā laikā sarosījušies viltus kurināmā tirgotāji 0

LETA
16:24, 29. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Aukstajā laikā sarosījušies krāpnieki, kas piedāvā kurināmo, taču pircējam to nepiegādā, informēja Valsts policija (VP).

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
Tautā cienītais aktieris Gundars Āboliņš brīdina par ko aizdomīgu Garciemā 3
“Es tepatās vien esmu” – starptautiskā meklēšanā izsludinātais Dāvids Krūmiņš no slēptuves uzrunā sabiedrību 1
Lasīt citas ziņas

Likumsargi novērojuši, ka, izmantojot laiku, kad iedzīvotājiem kurināmā iegādes jautājums ir ļoti aktuāls, ir cilvēki, kas mēģina to izmantot negodīgā veidā.

Piemēram, janvāra vidū Jelgavā kāds iedzīvotājs internetā pamanījis iespēju iegādāties kokskaidu granulas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sagaidām, ka vienošanās tiks īstenota.” Zelenskis paziņojis, ka šāds solis veicina reālu virzību uz kara izbeigšanu
piesaistīt veiksmi un bagātību 2026. gadā: rituāli visām zodiaka zīmēm
Kokteilis
“Es būšu tava sieva Sindija Endziņa!” Saderinājušies uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne
Iedzīvotājs veicis pasūtījumu trīs palešu apmērā par kopējo summu 567 eiro, naudu pārskaitot uz pārdevēja norādīto bankas kontu.

Teju divas nedēļas pēc pasūtījuma veikšanas iedzīvotājs par notikušo ziņoja VP, jo nebija saņēmis pasūtīto preci, kā arī nauda, kas par to tika pārskaitīta, nav atgriezta pircējam. Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.

Kā vēstīts, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šonedēļ brīdināja, ka pirms kurināmā iegādes ir svarīgi pārbaudīt pārdevēja uzticamību.

Institūcijā norāda, ka aukstajos laika apstākļos pieaug ēku apsildes vajadzības un veidojas kurināmā, īpaši granulu, deficīts, tāpēc PTAC atgādina, ka pirms kurināmā iegādes ir svarīgi pārbaudīt pārdevēja uzticamību.

PTAC atzīmē, ka rūpīgi jāpārbauda visa informācija par pārdevēju, tāpat jāpārbauda, vai par konkrēto pārdevēju internetā nav sūdzību, un jāsalīdzina, vai netiek piedāvāta aizdomīgi zema cena.

Saskaņā ar Latvijas Biomasas asociācija “LATbio” valdes priekšsēdētāja Didža Paleja pausto, Latvijā granulu deficīts mazumtirdzniecībā ir radies, jo tirgotāji, iepriekš slēdzot piegādes līgumus ar ražotājiem, nav izvērtējuši granulu vidējo patēriņu, bet vadījušies pēc iepriekšējās ziemas pieredzes.

Viņš stāstīja, ka granulu ražošana tiek plānota iepriekš. Ražotāji pavasarī vai vasarā ar tirgotājiem slēdz gada vai divu gadu līgumus, un rūpnīcas strādā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Patlaban granulu ražošana rit pilnā jaudā, bet patēriņam granulu nepietiek.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nu, pasakiet, ko sievietes nevar. Visu viņas var!” Soctīklos klīst mednieku stāstiņi par veiksmi granulu pirkšanā
TV24
“Ažiotāža ir pietiekami liela.” Kāpēc Latvijā izveidojies kokskaidu granulu deficīts?
TV24
Kristaps Klauss: Mēs paši ar savu uzvedību dzenam augšā cenas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.