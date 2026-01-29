Uz laiku tika ierobežota civilās aviācijas darbība Polijas pierobežā – armija informēja par nacionālo drošību 1
Polijas gaisa telpā trešdienas vakarā no Baltkrievijas ielidoja kontrabandistu gaisa baloni, kuru dēļ varasiestādes uz laiku ierobežoja civilās aviācijas darbību Polijas pierobežas reģionā, ceturtdien paziņoja Polijas armija.
Armija uzsvēra, ka nacionālā drošība nav apdraudēta.
Polijas robežsardze platformā “X” apstiprināja, ka pirmie pārbaudītie objekti bija kontrabandistu gaisa baloni. Tos parasti izmanto, lai nelegāli sūtītu cigaretes pāri robežai uz Poliju no Baltkrievijas.
Pamatojoties uz to lidojuma maršruta un ātruma analīzi, visticamāk, tie bija baloni, ko nesa vējš, paziņoja Bruņoto spēku Galvenā pavēlniecība.
Polija ir viena no valstīm bloka austrumu pierobežā, kas spiesta atvairīt nelegālo imigrantu uzplūdus, kurus organizē Baltkrievija un Krievija, izmantojot to kā hibrīdkara metodi. Kopš 2021. gada tūkstošiem nelegālo imigrantu, pamatā no Tuvajiem Austrumiem, mēģinājuši no Baltkrievijas iekļūt Eiropas Savienībā (ES), nelikumīgi šķērsojot Polijas robežu. Sākot ar 2022. gada vidu, Polija ir nodrošinājusi robežu ar Baltkrieviju ar 5,5 metrus augstu žogu un elektroniskās uzraudzības sistēmu.
Pagājušā gada beigās gaisa telpā virs Lietuvas arvien biežāk ielidoja meteozondes ar kontrabandu no Baltkrievijas. To dēļ vairākkārt nācās slēgt Viļņas lidostu. Šī iemesla dēļ kopš decembra Lietuvā ir spēkā ārkārtas stāvoklis, kas ļauj varasiestādēm un militārajiem spēkiem ātrāk reaģēt uz gaisa telpas pārkāpumiem, ko veic šādi gaisa baloni.