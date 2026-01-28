FOTO. Zināms, kuri Latvijas sportisti būs karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā 13
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.
Galvenā atklāšanas ceremonija notiks Milānā “San Siro” stadionā, bet vēl trīs ceremonijas tiks vienlaikus aizvadītas Kortīnā d’Ampeco, Livinjo un Predaco.
Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.