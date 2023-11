Latkovskis par musulmaņu kopienu Latvijā un apdraudējuma riskiem: Jautājums drošības dienestiem nav svešs Ieteikt







Kopš 2001.gada teorisma apkarošanai Rietumvalstīs, rietumdeomokrātijās pastiprināta uzmanība tika pievērsta cīņai ar terorismu, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” norāda Ainars Latkovskis, Saeimas deputāts (JV).

Līdz ar to šis jautājums drošības dienestiem, īpaši Valsts drošības dienestam, nav svešs, viņš uzsver. Augstākās amatpersonas regulāri tiek iepazīstinātas ar atskaitēm par šīm tendencēm, tostarp tām, kas saistītas ar musulmaņu kopienu Latvijā.

Šī kopiena nav liela, viņš skaidro. “Mēs tiešām Latvijā esam izvairījušies no tā, ko ir piedzīvojušas citas rietumvalstis,” viņš apgalvo, piebilstot, ka mēs esam viena no trim Baltijas valstīm, kas panākusi, ka šis jautājums mums nav augstākais apdraudējuma risks. Šo es uzskatu par zināmu panākumu no mūsu drošības iestādēm, viņš apgalvo.

Šis jautājums šīm iestādēm kopā ar stratēģisko partneri ASV vienmēr ir bijis dienas kārtībā. Atsevišķi personāži ir bijuši izraidīti no Latvijas, un viņiem liekta iebraukšana šeit, A.Latkovskis uzsver.