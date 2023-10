Reaģējot uz islāmistu izlēcieniem pēc palestīniešu teroristiskā grupējuma “Hamās” sarīkotā 7.oktobra slaktiņa Izraēlā, visvairāk lasītais vācu laikraksts “Bild” svētdien publicējis manifestu, kurā aicinājis vāciešus apvienoties un pateikt stingru “nē” antisemītismam un Vācijas demokrātijas ienaidniekiem.

Lai gan no visa turpmākā teksta saprotams, ka tas vērsts pret politiskā islāma sludinātājiem un tiem, kas pēdējo nedēļu laikā demonstrē aktīvu atbalstu “Hamās” teroristiem, islāmisti vārdā tā arī nav nosaukti.

“Pēdējās dienas ir skaidri parādījušas to, kas mūsu sabiedrībā ir uzkrājies un vārījies jau ilgu laiku – mūsu valstī ir daudz cilvēku, kuri cīnās pret mūsu dzīvesveidu. Cilvēki, kuri svin nevainīgu civiliedzīvotāju nāvi, kuri māca saviem bērniem ienīst citus, jo tie ir “neticīgie”, kuri vēlas aizliegt sievietēm valkāt svārkus un bikses, kuri nicina konstitūciju un tā vietā klausās radikālos sludinātājus, kuri izmanto toleranci, jo vēlas citādu sabiedrību,” teikts manifestā. “Vācija, mums ir problēma!”

Dokumentā uzsvērts, ka tas ir nepieņemami un ka tā nevar turpināties.

