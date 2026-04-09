Aizsardzības kupols pret ļauno aci – Olga Kambala parāda, kā pasargā sevi no nelabvēļiem
Atpūšoties Aglonas pusē, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas nolēma dažādot savas brīvdienas ar mistisku pieredzi, dodoties pie vietējā ezotēriķa. Jau ceļā uz galamērķi kļuva redzams, cik krasi atšķiras abu dzīves redzējums. Kamēr Olga neslēpa, ka dažādi rituāli un pareģojumi viņu spēcīgi ietekmē, Kaspars pret šādām nodarbēm izturējās ar lielāku piesardzību.
Saruna automašīnā aizsāka diskusiju par okultismu. Kaspara prātā zīlēšana robežojas ar tumšajiem spēkiem, turpretī Olga oponēja, ka arī šamanismā mēdz parādīties melnās maģijas elementi. Vīrietis gan palika pie uzskata, ka viss atkarīgs no konkrētā meistara nodomiem. Kad Olga mēģināja atsaukties uz savas konsultantes teikto – “Man numeroloģe teica…” – Kaspars viņu pārtrauca, norādot, ka šis ir vienkāršs apmeklējums, nevis rituāla seanss. Olga tomēr nepiekāpās, uzskatot, ka šamanim piemīt specifiskas spējas, un pirms tikšanās viņai jājūtas drošībā.
Pirms izkāpšanas no auto Olga veica specifiskas kustības enerģētiskajai aizsardzībai. Viņa skaidroja: “Man tā numeroloģe teica, ka vajag šādi izdarīt [parīvēt roku delnas] un uzlikt sev… Tu zini, cik ietekmīgs tu esi pret visām šitām lietām?”
Olga savu metodi aprakstīja kā neredzamu apvalku, kas neļauj svešiniekam ielauzties viņas aurā. “Es arī, bet tas ir jāliek visu laiku – iedomājies, ka tu esi tādā burciņā un nekas tev netiek klāt,” viņa mācīja vīru. Kaspars gan vēlāk atzina, ka sievas uzstājīgā vēlme viņu “sargāt” rada pretēju efektu: “Es teikšu atklāti – man nepatīk, kad Olga man liek kaut kādas aizsardzības, jo tikpat labi, kā viņa uzliek aizsardzību, tā viņa lādē. Es labāk savas aizsardzības lieku un meditēju pats.”
Olga neslēpa bažas par gaidāmo tikšanos: “Es jau nezinu – viņš ar labu nodomu vai sliktu… šamanis… parasti viņi runā ar gariem, cik es zinu.” Kamēr sieva prātoja par maģiju, Kaspars palika pie enerģijas nezūdamības likuma – ko sēsi, to pļausi.
Lai nokļūtu pie meklētā personāža, pārim nācās mērot ceļu caur biezokni. Viņus sagaidīja šamanis vārdā Lauris, kurš uzreiz atpazina Kasparu. Olga, joprojām jūtoties apdraudēta, demonstrēja savu “kupolu”: “Es lieku aizsardzību, lai jūs netiekat klāt. Es baidos no jums.”
Lauris pret šo izlēcienu izturējās ar humoru, brīdinot viņu nepazaudēt savu sargu ceļā. Neskatoties uz iepriekšējām bažām un dzirdētajām baumām, šamaņa tēls izrādījās citāds, nekā Olga bija gaidījusi. Viņa vēlāk komentēja: “Par šo šamani es pirms tam biju dzirdējusi, ka galīgi traks vecis, reāli visu ko. Es pat iedomājos to tēlu, bet tas tēls mani pārsteidza. Man teica: “Ui, viņš galīgi traks…””