Mūziķis Atis Ieviņš

"Viss notiks un piepildīsies." Atis Ieviņš atklāti par jaunajām attiecībām – lielā vecuma starpība viņus nebiedē

kokteilis.lv
19:45, 7. aprīlis 2026
Kokteilis Mīli

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka mūziķis Atis Ieviņš salīdzinoši nesen piedzīvoja sāpīgu šķiršanos. Tomēr nu viņa dzīvē ienākusi kāda īpaša sieviete, par jaunajām attiecībām viņš sīkāk pastāstīja žurnālam “Privātā Dzīve”.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Jau zināms, ka Ieviņam izveidojušās romantiskas attiecības ar projektu vadītāju, multimediju dizaineri un sociālo mediju satura veidotāju Viktoriju Geidu. Kā izrādās abi atkal redzējušies Ogrē, kafejnīcā “Ezītis miglā”.

Atis neslēpj, ka tajā vakarā kautrīgums ņēmis virsroku un viņam tā arī nav izdevies pieiet pie Viktorijas. Tomēr mūziķim paveicās, jo sieviete pati izrādījusi drosmi un pienākusi klāt.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Izrādās, ka abi mīlnieki savulaik mācījušies vienā skolā: “Kad pabeidzu vidusskolu, Viktorija tikai sāka mācīties skolā. Mums ir neliela vecuma atšķirība.”

Atim ir 38 gadi, bet Viktorijai – 25, lai arī trīspadsmit gadu vecuma starpība varētu šķist ievērojama, pašiem tas problēmas nerada. “Pēc izjūtām man ir mūžīgie 18,” piebilst mūziķis.

Tā kā abi jau uzsākuši kopdzīvi, viņam tika vaicāts arī par iespējamu bildinājumu tuvākajā nākotnē. Uz to Atis atbildējis noslēpumaini: “Nevajag skriet pa priekšu zirgiem! Man vēl bišķīt jāatiet no tā akmens smaguma, kas bija. Bet viss notiks un piepildīsies.”

Vairāk uzziniet žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Tēmas
Kokteilis
Kokteilis
Cilvēkstāsts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.