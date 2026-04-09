VIDEO. Neticama laupīšana: motociklistam nozog spēkratu, kamēr viņš brauc ar ātrumu 100 km/h
Sociālajos tīklos strauji izplatījies satraucošs video no Argentīnas, kurā redzama īpaši bīstama laupīšana uz šosejas.
Incidents noticis Avellanedā, Buenosairesas apkaimē, uz Acceso Sudeste šosejas. Kadros, kas uzņemti ar motociklista ķiveres kameru, redzams, kā viņš lielā ātrumā, pārvietojoties pat ar ātrumu 100 km/h, brauc pa joslu, kad pēkšņi viņam blakus pietuvojas cits motocikls ar diviem uzbrucējiem.
Vien dažu sekunžu laikā pasažieris uzbrūk braucējam, destabilizē viņu un izvelk atslēgu no aizdedzes – viss notiek, abiem motocikliem turpinot kustību.
Upuris paliek bezspēcīgs, jo motocikls zaudē jaudu un sāk palēnināties, kamēr uzbrucēji aizbrauc un pēc brīža atgriežas, zinot, ka transportlīdzekli vairs nevarēs iedarbināt.
Lai gan situācija bija ārkārtīgi bīstama un apkārt traucās citi transportlīdzekļi, neviens fiziski necieta.
Apzinoties, ka ir neaizsargāts, motociklists pameta savu braucamo un bēga, skrienot pretēji satiksmei.
Tiek ziņots, ka viens no uzbrucējiem viņam sekojis un pat atklājis uguni, taču nav trāpījis. Zagļi pēc tam aizbraukuši ar nolaupīto motociklu un joprojām nav aizturēti.
Šis gadījums ir viens no vairākiem līdzīgiem incidentiem pēdējā laikā, un motociklisti brīdina, ka šosejas šajā reģionā kļūst par sava veida “medību laukiem” noziedzīgām grupām.