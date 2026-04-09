Ilustratīvs attēls.
FOTO: Scanpix/EPA/LETA

NATO nonākusi nopietnās briesmās kara Irānā dēļ: ASV amatpersonai ir bažas par divu valstu gatavību to izmantot 0

16:39, 9. aprīlis 2026
Viedokļi

Bijušais ASV pastāvīgais pārstāvis NATO Ivo Dālders intervijā Euronews norādīja, ka biežie ASV prezidenta Donalda Trampa draudi izstāties no NATO, kā arī dārgas militārās tehnikas aktīva izmantošana Irānā ir vājinājusi NATO. Pēc viņa teiktā, NATO šobrīd piedzīvo vienu no nopietnākajām krīzēm savā pastāvēšanas vēsturē.

“Pēdējās sešas nedēļas NATO ir nodarījušas milzīgu kaitējumu. Mēs redzam sašķeltu aliansi – tieši tas lielāko daļu no beidzamajiem 80 gadiem bija gan Padomju Savienības, gan vēlāk Krievijas mērķis,” uzsvēra Dālders.

Bijušais diplomāts uzskata, ka Trampa izteikumi par iespējamu atteikšanos aizsargāt NATO sabiedrotos nākotnes militāras agresijas gadījumā ir destabilizējuši aliansi un satricinājuši globālo kārtību. Viņš arī norādīja, ka karš pret Irānu būtiski izsmēlis ASV militāros resursus – bombardēšanas laikā izlietoti ievērojami pārtvērējraķešu un citu ieroču krājumi.

“NATO, kas faktiski atrodas konfliktā, un NATO, kuru ASV prezidents sola neaizstāvēt – tas ir labs brīdis pārbaudīt NATO, ja atrodaties Maskavā. Tas ir arī labs brīdis pārbaudīt robežas Taivānā, ja atrodaties Pekinā, jo liela daļa ASV militārā potenciāla ir pārvietota uz Persijas līci,” sacīja Dālders.

Viņš arī nodēvēja karu pret Irānu par “vēsturiska mēroga stratēģisku kļūdu”.

Iepriekš Donalds Tramps paziņoja, ka NATO valstis kritiskā brīdī nav pietiekami atbalstījušas Vašingtonu un var to nedarīt arī nākotnē. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rute pēc tikšanās ar Trampu atzina, ka “daži” sabiedrotie nav izpildījuši savas saistības, taču uzsvēra, ka lielākā daļa Eiropas valstu tomēr sniegušas palīdzību.

