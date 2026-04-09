Hosams Abu Meri
VIDEO. “Skumji, ka mums tāds veselības ministrs.” Cilvēki izsaka kritiku par Hosama Abu Meri komunikācijas stilu – kas raisa neapmierinātību? 0

6:33, 9. aprīlis 2026
Piekritīsiet – katru reizi, kad politiķi un ministri sniedz intervijas un runā par sabiedrībai svarīgām tēmām, tā nav vienkārša saruna. Tā ir atbildība pret Latvijas iedzīvotājiem. Katrs pateiktais vārds, katra pauze un katrs neatbildētais jautājums var ietekmēt uzticēšanos. Politiķi ir zem sabiedrības lupas, un viņi ar to rēķinās. Tieši tāpēc Latvijas iedzīvotāji īpaši asi reaģē brīžos, kad, klausoties politiķos, rodas sajūta – kārtējo reizi skaidras atbildes izpaliek.

Tieši tāda sajūta radusies kādai iedzīvotājai par mūsu veselības ministru Hosamu Abu Meri. Viņa platformā “X” vaicā, vai ministrs pilnvērtīgi saprot viņam uzdotos jautājumus, vai arī apzināti izvēlas uz tiem atbildēt izvairīgi.

Komunikācija politikā vienmēr bijusi īpaši būtiska atslēga – īpaši veselības nozarē, kur sabiedrība sagaida skaidras, konkrētas un saprotamas atbildes, nevis kārtējos “makaronus uz ausīm”.

“Sanāca paklausīties Abu Meri interviju 900 sekundēs un nesapratu, vai tā viņam ir valodas barjera un viņš nesaprot uzdotos jautājumus, vai diplomātiska spēja izlocīties no jautājumiem uz kuriem nezina atbildes. Skumji, ka mums tāds veselības ministrs,” visnotaļ skarbu secinājumu pauda “X” lietotāja.

Viņas ieraksts izraisīja viedokļu apmaiņu. Arī citi cilvēki norādīja, ka veselības ministra komunikācijas stils liek uzdot jautājumus.

Krišjānis raksta: “Tur ir visu apstākļu kopums – viņš publiski runā pilnīgi neloģiski.”

Krista pauda, ka “ļaunākais ir tas, ka viņš ĻOTI vāji saprot latviešu valodu! Jautājums, kā ar tādu sapratni var beigt studijas!?”

Kādam citam “X” lietotājam ir šāds viedoklis: “Politiķiem tas ir liels plus, prast gludi izlocīties. Un atbildēt uz jautājumiem tieši nav jēgas, ja žurnālisti neturpinās tirpināt par neatbildētu jautājumu. Bet vēlētājs tik un tā uzķersies, jo par neko gudru jau tos netur.”


Intervija ar veselības ministru Hosamu Abu Meri raidījumā “900 sekundes”

Politiķu teiktais netiek uztverts virspusēji. Latvijas iedzīvotāji analizē, vērtē un izdara secinājumus. Izsaki arī tu savu viedokli, LA.LV lasītāj!

LA.LV Aptauja

Kā jūs vērtējat veselības ministra komunikāciju intervijās?

  • Skaidra un saprotama
  • Daļēji saprotama, trūkst konkrētības
  • Grūti saprast, piekrītu, ka jūtama valodas barjera
  • Izvairīga, neatbild uz jautājumiem pēc būtības
  • Grūti pateikt

