"Karoče, viss di*sā!" – Kambalu pāri piemeklējušas kārtējās nedienas
Atpūtas brauciens uz Latgali ugunīgajam Kambalu pārim šovā “Slavenības. Bez filtra” rezultējies ar kārtējo ķibeli. Pēc kopīgām pusdienām ar paziņām, mēģinot mērot ceļu uz naktsmītni, pāra noīrētais spēkrats pēkšņi atteicies darboties. Problēmas izrādījās tukšs akumulators, taču situāciju sarežģīja fakts, ka nebija iespējams pat piekļūt dzinēja nodalījumam.
Kambalu mēģinājumi tikt galā ar tehniku atgādināja cīņu ar vējdzirnavām – kamēr Olga salonā meklēja risinājumu, Kaspars centās atvērt pārsegu no ārpuses. Elektronika pilnībā ignorēja jebkādas darbības. Kaspars neizpratnē vaicāja: “Pat durvis nevar atslēgt, aizslēgt?”, uz ko Olga atbildēja ar skaudru secinājumu: “Karoče, viss di*sā!”
Vēlāk Kaspars neslēpa, ka pie vainas, visticamāk, ir neuzmanība: “Šodien Olga atstāja mašīnā ieslēgtas kaut kādas gaismas vai vēl nez ko, kamēr mēs ēdām restorānā. Nu… un mašīna nomira.”
Apzinoties, ka pašu spēkiem auto neiekustināt, sākās diskusijas abu starpā. Tā kā nebija iespējas tikt pie vadiem, kas atrodas neatveramajā bagāžniekā, Kaspars spriedelēja: “Kā lai viņu pielecina, ja viņa nav pielecināma, ja viņu nevar attaisīt?” un pat pajokoja: “Varbūt zēniem būs kāda ideja, kāds lauznis.”
Interesanti, ka šī nav pirmā reize, kad abi nonāk šādā situācijā. Kaspars atcerējās gadījumu uz Liepājas šosejas, kad nakts laikā auto apstājās tukšas bākas dēļ, ko Olga bija aizmirsusi uzpildīt: “Šī arī nav pirmā reize, kad kaut kas noticis ar mašīnu,” viņš piebilda.
Palīdzība tika meklēta gan pie draugiem, gan auto īres atbalsta dienestā. Lai gan speciālisti norādīja uz standarta sviru motora atvēršanai, izlādētais akumulators bija bloķējis visas sistēmas. Situāciju apstiprināja arī servisa darbiniece: “Tāpēc, ka ir izlādējies akumulators, kaut kas acīmredzot nejauši ir palicis ieslēgts,” norādīja uzņēmuma pārstāve, solot piesaistīt papildu speciālistus, lai beidzot iedarbinātu iestrēgušo transportlīdzekli.
