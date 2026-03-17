FOTO. To uzdrīkstētos tikai drosmīgākie: Eifeļa tornī pieejama jauna izklaide asu izjūtu cienītājiem 0

LETA
21:15, 17. marts 2026
Parīzē Eifeļa torņa apmeklētājiem no otrdienas pieejams iekārtais tilts, kas 60 metru augstumā savieno divus torņa pīlārus.

40 metrus garais tilts savieno torņa austrumu un rietumu pīlārus.

Otrdienas pēcpusdienā bija izveidojusies gara rinda, kurā gaidīja vietējie iedzīvotāji un tūristi, lai izmēģinātu šo atrakciju.

Plānots, ka tilts būs atvērts līdz 3. maijam, un biļešu īpašniekiem tas ir pieejams bez papildu maksas, reģistrējoties.

1889. gadā uzbūvētais Eifeļa tornis ir viena no populārākajām Francijas celtnēm.

Pērn torni apmeklēja nepilni septiņi miljoni cilvēku.

