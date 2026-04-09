"Notiek kaut kas dīvains…" 9. maija parāde Maskavā varētu nenotikt – runas varas gaiteņos Putinu dara nervozu
Uzvaras dienas parāde, kas tradicionāli 9. maijā notiek Maskavā, šogad varētu tikt atcelta vai rīkota ierobežotā formātā, jo Kremlī baidās no iespējamiem Ukrainas Bruņoto spēku uzbrukumiem, kā arī izskan runas par iespējamu atentātu pret Vladimiru Putinu. Par to “YouTube” kanālā “The Breakfast Show” stāstīja militārais eksperts Jurijs Fjodorovs.
“Maskavā, manuprāt, notiek kaut kas interesants. Pat dīvains. Ko nozīmē Uzvaras parāde Krievijas elitei? Tas ir aptuveni tas pats, kas, piemēram, Pareizticīgajai baznīcai Lieldienas vai Ziemassvētki. Iedomājieties, ja patriarhs Kirils atceltu Lieldienu svinēšanu visās Krievijas baznīcās – tas būtu skandāls! Tieši tāpat var vērtēt arī 9. maija parādes atcelšanu vai pārcelšanu,” uzsvēra analītiķis.
Pēc viņa teiktā, 9. maijs ir “svēta diena” Krievijas elitei, propagandai un mūsdienu Krievijai kopumā. Vienlaikus parādījušās runas, ka parādi no Maskavas varētu pārcelt, piemēram, uz Sibīriju, kas būtiski samazinātu šī pasākuma nozīmi.
“Ja parāde vienmēr notikusi Sarkanajā laukumā, pat Otrā pasaules kara laikā, kāpēc to pārcelt uz Sibīriju? Arī toreiz tur notika parādes, un nekas briesmīgs nenotika… Pat augstākais virspavēlnieks personīgi tur atradās,” sacīja Fjodorovs.
Viņš norāda, ka galvenais arguments parādes pārcelšanai vai atcelšanai ir iespējamais apdraudējums, tostarp no Ukrainas raķetēm. Vienlaikus tas var liecināt, ka situācija Maskavā nav tik stabila un draudi tiek uztverti ļoti nopietni.
Runas Kremļa gaiteņos
“Iedomājieties – notiek parāde, sāk kustēties kolonnas, tribīnē atrodas augstākais virspavēlnieks Putins ar apsardzi un veterāniem, un pēkšņi tiek paziņots par raķešu draudiem… un kādas raķetes tiešām tuvojas Maskavai, un Putins skrien kaut kur Mauzoleja virzienā,” sacīja eksperts.
“Ja sāk meklēt iekšējos ienaidniekus, tas nozīmē, ka situācija patiešām ir tuvu kritiskai… Jo kādam taču jāuzveļ vaina par problēmām, kas skārušas Krieviju gan frontē, gan aizmugurē,” pieļāva analītiķis.
Viņš neizslēdz, ka Maskavā jau notiek diskusijas par parādes pārcelšanu. Vienlaikus, pēc viņa domām, lēmums, iespējams, jau pieņemts – par to liecina informācija, ka Kaļiņingradā pasākums pilnībā vai daļēji varētu tikt atcelts. Tas nozīmē, ka 9. maijā šajā pilsētā tanki un militārā tehnika neparādīsies.
Nav izslēgts, ka parādes citos Krievijas reģionos arī tiks atceltas vai notiks ierobežotā formātā. “Iespējams, šobrīd tiek rīkotas sanāksmes par to, kā pasargāt Vladimiru Vladimiroviču no dažādām nepatīkamām situācijām,” piebilda Fjodorovs.