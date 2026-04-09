Tramps izvirzījis Eiropai ultimātu par Hormuza šaurumu: viņš sācis veidot īpašu valstu sarakstu 90
ASV pastiprina spiedienu uz Eiropas partneriem, pieprasot nosūtīt militāros spēkus uz Hormuza šaurumu, vēsta medijs Der Spiegel. Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju NATO ģenerālsekretārs Marks Rute informējis Eiropas sabiedrotos, ka ASV prezidents Donalds Tramps tuvāko dienu laikā sagaida konkrētas saistības par karakuģu vai citu militāro resursu izvietošanu no Eiropas puses. Ar politiskiem solījumiem, kādi tika izteikti pēc kara sākuma, vairs nepietiekot.
Vairāki Eiropas diplomāti, kuri tika informēti par šīm gaidām pēc NATO ģenerālsekretāra tikšanās ar Trampu, norāda, ka šāds pieprasījums būtībā ir ultimāts.
Papildus prasībām par Hormuza šaurumu Tramps izdara spiedienu uz NATO partneriem arī ar citiem draudiem. Ukraiņu medijs Unian, atsaucoties uz ASV mediju ziņoto, vēsta, ka viņš veido sarakstu ar NATO valstīm, kas atbalstījušas vai, gluži pretēji, nav atbalstījušas viņa politiku saistībā ar konfliktu ar Irānu.
Īpaša uzmanība, iespējams, pievērsta Spānijai, kuras valdība atteikusi ASV gaisa spēkiem ļaut izmantot savu gaisa telpu iznīcinātāju un degvielas uzpildes lidmašīnu pārlidojumiem.
Savukārt Vācija nav noteikusi ierobežojumus ASV militāro bāzu izmantošanai, tomēr Tramps Vācijas valdību uzskata par kritisku attiecībā uz karu, īpaši pēc izteikuma, ka šī militārā kampaņa “nav viņu karš”.
Kā secināms pēc Politico Pulse aptaujas, vairākās Eiropas valstīs ASV Donalda Trampa prezidentūras laikā biežāk tiek uztvertas kā drauds, nevis sabiedrotais.
Tikai 12% respondentu Polijā, Spānijā, Beļģijā, Francijā, Vācijā un Itālijā uzskata ASV par tuvu sabiedroto, kamēr 36% tās raksturo kā draudu. Salīdzinājumam – Ķīnu par draudu uzskata 29% aptaujāto.
Visnegatīvākais viedoklis par ASV ir Spānijā, kur 51% respondentu Vašingtonu uzskata par draudu. Itālijā un Beļģijā šis rādītājs sasniedz attiecīgi 46% un 42%, Francijā – 37%, bet Vācijā – 30%. Izņēmums ir Polija, kur tikai 13% aptaujāto ASV uzskata par draudu.