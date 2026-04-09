Pirmdien gaidāmi pamatīgi sastrēgumi – taksisti slēgs trīs pilsētu, tostarp Rīgas, centrus 14
Ziņa precizēta plkst. 16.47.
Pirmdien autovadītājiem jārēķinās ar nopietniem sastrēgumiem trīs Latvijas pilsētu centros – taksometru vadītāji Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā vienlaikus rīkos plašu protesta akciju, solot būtiskus satiksmes ierobežojumus.
Pirmdien, 13. aprīlī, taksometru nozares protesta akcijas vienlaicīgi norisināsies Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā, slēdzot šo pilsētu centrus, aģentūru LETA informēja taksometru nozari pārstāvošās organizācijas.
Protesta akciju organizē Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO), Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija (LVTNDDO), Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS).
Protesta akcijas organizatori apgalvo, ka šajās pilsētās ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas akciju norisei. Protesta akcija tiek rīkota tādēļ, ka valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus “Bolt” platformas monopola ierobežošanai.
Nozares organizācijas iestājas par godīgu un prognozējamu taksometru nozari, kas veicinātu veselīgu konkurenci un jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū, nevis iznīcinātu esošos vietējos uzņēmējus. Nozare apgalvo, ka tās prioritāte ir arī patērētāju intereses – brauciena cenai vajadzētu būt skaidrai un pamatotai, nepieļaujot situācijas, kur “Bolt” patvaļīgi ieslēgto koeficientu dēļ viens un tas pats maršruts nepamatoti maksā gan 10, gan 20 eiro. Organizācijas pieprasa izbeigt cenu manipulācijas, kas kropļo tirgu un maldina iedzīvotājus.
Organizatori norāda, ka akcija vairs neaprobežojas tikai ar galvaspilsētu – taksometru vadītāji Daugavpilī un Jelgavā pievienojas protestam, lai parādītu nozares vienotību un nesamierināšanos ar esošo sistēmu.
Tāpat protesta organizatori vērš uzmanību, ka Satiksmes ministrijas solījumi ierobežot “Bolt” ietekmi un noteikt komisijas griestus 15% apmērā ir palikuši uz papīra, neraugoties uz nozares brīdinājumiem, kad jau pirms četriem gadiem tika ierosināts no nozares puses valstī ieviest vienotu tarifu, lai patērētājam vienmēr būtu skaidrs, cik maksā taksometrs.
Akcijas rīkotāji arī uzsver, ka pašlaik valdības piešķirtā akcīzes nodokļa atlaide nav devusi rezultātu – degvielas cenas ir augstākas nekā iepriekš, bet rīcības plāna nozares glābšanai joprojām nav.
Lai apspriestu nozares problēmas, uz protesta akciju organizatori uzaicinājuši Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Konkurences padomi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un “Bolt Operations”.
Protesta akcija sāksies Zaķusalā plkst. 8 ar pulcēšanos, bet no plkst. 9 līdz 11 notiks protesta brauciens pa Rīgu policijas pavadībā. Brauciena maršruts ir Zaķusalas krastmala – Salu tilts – Krasta iela – Ģenerāļa Radziņa krastmala – Kārļa Mīlenbaha iela – Emīlijas Benjamiņas iela (Satiksmes ministrija) – 13. janvāra iela -Akmens tilts – Mūkusalas iela (“Bolt Operations” administrācijas ēka) – Mūkusalas aplis – Salu tilts – atpakaļ uz Zaķusalu.
No plkst. 11 līdz 14 paredzēta preses konference un mītiņš.
Daugavpilī paredzēts slēgt satiksmi Vienības laukumā, bet Jelgavā – Pilssalas ielā, pašvaldības automašīnu stāvlaukumā. Akcijas norises vietās tiks nodrošināta kārtība saskaņā ar pašvaldību saskaņojumiem.
Organizatori aicina protesta akcijā solidarizēties arī restorānu un ēdināšanas nozares uzņēmējus, protesta dienā neizpildot pasūtījumus “Bolt” lietotnē.
Organizatori apgalvo, ka arī restorānu un ēdināšanas nozare ir pakļauta augstām aplikācijas komisijas maksām un citiem tirgu kropļojošiem faktoriem.
Nozares organizācijas uzsver, ka pašreizējā situācija pasažieru pārvadājumu nozarē rada būtiskus tirgus kropļojumus, jo digitālo platformu pakalpojumu sniedzēji var patstāvīgi noteikt cenas un vienlaikus veikt uzskaiti bez efektīvas ārējas kontroles, radot necaurspīdīgumu un datu manipulācijas risku. Vienlaikus dempinga cenu modelis, kas nav balstīts nozares pamatprincipos, apdraud godīgu konkurenci un nozares ilgtspēju, izspiežot vietējos uzņēmumus.
Nozare aicina nodrošināt vienlīdzīgus un caurspīdīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, jo pretējā gadījumā “tiks apdraudēta ne tikai nozare, bet arī sabiedrības uzticība taisnīgai un sakārtotai uzņēmējdarbības videi”.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pasākums tika pieteikts likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldība izskatīja pieteikumu kopā ar organizatoriem, policiju un atbildīgajiem dienestiem. Sarunu laikā puses vienojušās par pasākuma norises gaitu.
Pašvaldībā skaidro, ka taksometru vadītāju protesta akcijas laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centrālajās ielās un uz tiltiem.
No plkst. 8 līdz 14 notiks pasākuma dalībnieku pulcēšanās un sapulce Zaķusalas krastmalā, bet no plkst. 9 līdz 11 brauciena maršrutā un blakus esošajās ielās tiks regulēta un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme.
Atbilstoši nepieciešamībai tiks regulēta vai īslaicīgi slēgta arī sabiedriskā transporta kustība brauciena maršrutā.
Satiksme tiks ierobežota arī visās ielās, kas šķērso šo maršrutu. Tādēļ pirmdienas rītā un priekšpusdienā Rīgas centrā un Pārdaugavā iespējami ievērojami satiksmes apgrūtinājumi.
Pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot savus braucienus, izvēlēties alternatīvus maršrutus un rēķināties ar ievērojami ilgāku brauciena laiku.
Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību visās iepriekšminētajās vietās norādītajā laikā.
Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot policijas norādījumus, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi un minimizētu neērtības pārējiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.