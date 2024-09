VUGD mācības. Ilustratīvs attēls LETA © Evija Trifanova

Aizvadītas traģiskas brīvdienas – ugunsgrēkos gāja bojā pieci cilvēki, ūdenstilpēs dzīvību zaudēja trīs cilvēki Ieteikt







Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 6. septembra plkst. 6.30 līdz 9. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 187 izsaukumus – 68 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā trīs uz mežu ugunsgrēku dzēšanu, 61 uz glābšanas darbiem, bet 58 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Reklāma Reklāma

Sestdien plkst. 20.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Pilsoņu ielu Rīgā, kur trīsstāvu sabiedriskas ēkas otrajā stāvā dega elektroinstalācija un durvju aile kopumā 1 m 2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās darbinieki bija uzsākuši dzēšanas darbus ar ugunsdzēsības aparātiem. No notikuma vietas evakuējās 13 cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 22.50.

Naktī uz svētdienu plkst. 00.48 saņemta informācija, ka Talsu novadā dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvojamā māja jau deg ar atklātu liesmu pilnā 130 m 2 platībā un tai daļēji ir iebrucis jumts. Ugunsdzēsēji glābēji no degošās ēkas izglāba cilvēku, vēl viens no ēkas bija evakuējies pats saviem spēkiem. Dzēšanas darbu laikā ēkā atrasti divi bojāgājušie. Darbs notikuma vietā noslēdzās pussešos no rīta.

Svētdien plkst. 05.22 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Limbažu novadu, kur dega malkas šķūnis 2 m 2 , malka 3 m 2 platībā un ugunskurs 1 m 2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no degošā šķūņa evakuējās cilvēks, kurš, ierodoties ugunsdzēsējiem glābējiem, jau bija gājis bojā.

Sestdien Kuldīgas novada Nīkrāces pagastā dīķī atrasts un izcelts bojāgājušais, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem. Svētdien Latgalē no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie – Rēzeknes novada Kaunatas pagastā un Ludzas novada Zvirgzdenes pagastā. Savukārt vakar VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspils novada Jūrkalnes pagastu, kur cilvēks ar SUP dēli atradās jūrā 100 metrus no krasta un netika malā. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku izglāba un nogādāja krastā.

Svētdien plkst. 09.36 VUGD saņēma izsaukumu uz Zemes ielu Rīgā, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega veļas mašīna un sadzīves mantas 3 m 2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 10 cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas masku palīdzību izglāba divus cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem. Plkst. 10.33 darbs notikumā noslēdzās.

Plkst. 13.44 saņemts izsaukums uz Dubultu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega istaba un sadzīves mantas 10 m2 platībā. No dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba cilvēku, kurš notikumā bija cietis. Plkst. 15.07 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 14.27 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Kojusalas ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,2 m 2 platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, degšana vairs nenotika un kaimiņi bija nogādājuši cilvēku, kurš atradās dzīvoklī, ārpus piedūmotās vides.

Trijos pēcpusdienā VUGD saņēma informāciju, ka Jēkabpils novada Salas pagastā deg mežs. Notikuma vietā konstatēts, ka meža zemsedze deg 5,47 hektāru platībā. Dzēšanas darbos iesaistītas septiņas VUGD autocisternas un divi kvadricikli, Valsts meža dienesta darbinieki un tehnika, kā arī dzēšanas darbus no augšas veica Valsts robežsardzes helihopters. Desmitos vakarā ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza. Notikuma vietas uzraudzību tālāk veiks Valsts meža dienests.

Reklāma Reklāma

Īsi pirms pieciem vakarā saņemts izsaukums uz Jātnieku ielu Daugavpilī, kur daudzstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens 0,5 m 2 platībā. Piedūmotā dzīvoklī atradās cilvēks, kuru ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas maskas palīdzību izglāba. Cilvēks notikumā bija cietis un tika nodots NMPD darbiniekiem. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās pieci cilvēki. Dūmu detektors dzīvoklī uzstādīts nebija.

Plkst. 17.01 VUGD saņēma izsaukums uz Ventspils novadu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 250 m 2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 21.58 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 18.06 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rīgu, kur vienstāva dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega dzīvoklis 40 m 2 platībā. Pārmeklējot dzīvokli, ugunsdzēsēji glābēji atrada bojāgājušu cilvēku. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējas trīs cilvēki. Plkst. 20.52 ugunsgrēks tika likvidēts.