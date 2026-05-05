Aktiera Edgara Pujāta ģimenē piedzimis mazulis 0

20:38, 5. maijs 2026
Latvijā plaši pazīstamais aktieris Edgars Pujāts šī gada 4. maija svētkos dalījies ar īpaši priecīgu ziņu, kas viņa ģimenē ienesusi pavisam jaunu dzīves posmu.

Svētku dienās pasaulē nācis viņa mazdēls, un pats aktieris nu var lepoties ar vectēve statusu. Sociālajā tīklā “Facebook” viņš publicējis sirsnīgu sveicienu svētkos, kurā īpaši izcēlis arī šo notikumu.

“Sveicam visus Latvijas ļaudis svētkos… Īpaši savu mazdēliņu, kurš nācis pasaulē… svētku dienās… Lai jauki svētki… Mīlot…,” raksta Pujāts.

Zināms, ka mazulis piedzimis Edgara otrā vecākā dēla Madara Pujāta ģimenē. Madars ir dzimis aktiera laulībā ar Santu Pujāti, un šis notikums ģimenē tiek sagaidīts ar lielu prieku.

Edgars Pujāts šogad nosvinēja savu 55. dzimšanas dienu, un viņš ir tētis sešiem bērniem. Tagad viņa dzīvē ienākusi arī jauna loma – vectēva.

