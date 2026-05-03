"Viņam no piena tā mati aug?" Veikala "Lidl" reklāma ar Reiniku galvenajā lomā izraisa pamatīgu pozitīvisma devu
Pēdējā laikā par dziedātāja un televīzijas šova vadītāja Laura Reinika vizuālajām pārmaiņām runāts daudz. Īpašu uzmanību izpelnījies viņa jaunais matu sakārtojums, kas piesaistījis gan mediju, gan sociālo tīklu lietotāju interesi.
Šo uzmanību, tā vien šķiet, izmantojis arī tirdzniecības tīkls “Lidl” savā jaunākajā reklāmas kampaņā.
Jaunākajā reklāmas materiālā Reiniks redzams ar ievērojami garākiem matiem, kas būtiski atšķiras no viņa ierastā tēla.
Sociālajos tīklos cilvēki ar humoru un pozitīviem komentāriem reaģējuši uz Reinika neierasto izskatu.
Arī pats dziedātājs ar ironiju atbildējis uz kādu komentāru, norādot, ka viņam mati sākuši augt no “atkaulotām cāļu kājām.” Nevis no piena, kā to norādīja kulinārijas blogeris Rojs Puķe jeb Pipars.
Vairāki sociālā tīkla “Threads” lietotāji norādījuši, ka, ja paši nebūtu redzējuši reklāmu, sākotnēji domātu, ka tas ir mākslīgā intelekta radīts attēls vai kāds joks.