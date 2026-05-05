“Mana dvēsele un miesa gaudo, raud un bļauj…” Mūžībā devies dabas fotogrāfs Māris Kreicbergs 0

19:00, 5. maijs 2026
Mūžībā devies Latvijā zināmais dabas fotogrāfs un biškopis Māris Kreicbergs. Par skumjo vēsti sociālajos tīklos paziņojusi viņa sieva Andželika Kreicberga, daloties ar ļoti personisku un emocionāli smagu atvadu ierakstu, kurā atklājas dziļas sāpes un sēras.

Andželika raksta: “Laiks apstājas ar skarbu piesitienu –

Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Dieviņ, – KĀPĒC? Mīļumiņ, vīriņ, Māri, – KĀPĒC, KĀPĒC??? Visapkārt tukšums, klusums… Tevis vairs nav ar mums, ar mani,…uz šīs zemes!

Mana sirds ir salauzta tūkstošs gabaliņos, mana dvēsele un miesa – gaudo, raud un bļauj neizsakāmās, neizturamās sāpēs! Tā ir netaisnība! Tas ir prātam neaptverami, nepanesami mums visiem!

Man likās, ka esi nemirstīgs, mūžīgs,… Tava neizsīkstošā enerģija, Tavs pozitīvais skatījums uz visu, Tavs gara spēks,… visa Tava dzīve tik piepildīta un Tu pats visu apbrīnots un mīlēts. Ārprāc, šausmas… traģēdija… izmisums!

Tik smagi un sāpīgi,…trūkst spēka, gaisa… Mums Tevis tik stipri trūkst,…es skatos pa logu un visu laiku Tevi gaidu!

Tu nenāksi,… es nedzirdēšu vairs Tavu dzidro balsi, kas aizskāra manas sirds stīgas pirmoreiz, es nejutīšu vairs Tavas siltās, spēcīgās rokas pieskārienu, Tu Nenāksi, bet… Ir svarīgi, ka Tu zini, ka Tevi ļoti mīlu, ka Tevi ļoti mīlam, vienmēr mīlēsim- mūžīgi mūžos! Tu vienmēr esi un būsi ar mums!. Lai kur arī Tu tagad būtu, lai Tev ir mierīgi, gaiši un labi!”

