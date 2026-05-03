"Es katru reizi satraucos…" Didrihsones jaunais produkts jau atrodams veikalu plauktos
Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone sadarbībā ar “Cēsu alu” un savu zīmolu “Elyndi” laidusi klajā ūdeni ar garšu. Kā informējusi Didrihsone, pirmās ūdens pudeles jau var meklēt “Maxima” veikalu plauktos.
“Es joprojām ķeru svētku sajūtu… Mīlu visu darīt ar katru reizi vēl labāk… Kādam tas ir NORMA NO MANIS, bet es katru reizi satraucos kā pirmajā projektā – ņemu un daru – domādama saies? Vai noies? Pagaidām ir sagājis – paldies Spečukiem, kas ir ar mani,” par savu jauno produktu “Instagram” raksta Didrihsone.
Veikalu plauktos jau var meklēt funkcionālo ūdeni ar persiku un ābolu-kivi garšu.
Vietnē “Threads” lasāmas cilvēku pārdomas par Didrihsones jaunāko veikumu. Kamēr vieni kritizē, citi uzslavē uzņēmēju.