"Tas jau notiek!" Dalbiņš brīdina par iespējamu migrācijas vilni no Krievijas un drošības riskiem
Latvijai jau šobrīd jādomā ne tikai par esošajiem drošības izaicinājumiem, bet arī par iespējamiem nākotnes scenārijiem, kas varētu būt saistīti ar situācijas attīstību Krievijā. Kā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda atvaļinātais pulkvedis un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Juris Dalbiņš, pārmaiņas Krievijas iekšpolitikā ir neizbēgamas, un tās var radīt papildu spiedienu arī uz Latvijas robežām.
Viņš uzsver, ka, ņemot vērā ekonomiskās prognozes un pašas Krievijas ekonomistu vērtējumus, pašreizējais modelis ilgtermiņā nav ilgtspējīgs. Līdz ar to var sagaidīt situācijas saasināšanos, kas savukārt var veicināt iedzīvotāju izceļošanu no Krievijas.
Dalbiņš norāda, ka šāda kustība jau ir sākusies – ģimenes meklē iespējas pamest valsti un nonākt Eiropā, tostarp arī Latvijā. Daļa var mēģināt šķērsot robežu tieši, bet citi – izmantot trešās valstis, lai vēlāk nonāktu Eiropas Savienībā un arī Latvijā, kur viņiem var būt radinieki vai citi kontakti.
Vienlaikus viņš brīdina, ka migrācijas plūsmas var tikt izmantotas arī kā instruments. Pastāv risks, ka starp cilvēkiem, kuri pamet Krieviju, var tikt iefiltrēti arī personas ar konkrētiem uzdevumiem, kuras vēlāk varētu tikt izmantotas ietekmes vai citu darbību veikšanai pret Latvijas drošību.
Eksperts uzsver – par šiem riskiem nevajadzētu runāt tikai nākotnes formā. Viņa ieskatā šādi procesi jau notiek, un valstij ir jābūt gatavai gan iespējamam lielākam migrācijas vilnim, gan arī ar to saistītajiem drošības izaicinājumiem.