“Nekāda vaina!” un “Smaržas sajauktas kopā ar šķebinoši saldu ūdeni” – izskan pirmās atsauksmes par Didrihsones jauno dzērienu 0
Jau iepriekš vēstījām, ka uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone turpina paplašināt savu produktu klāstu, un sadarbībā ar “Cēsu alu” un zīmolu “Elyndi” veikalu plauktos nonākuši viņas jaunie dzērieni.
Kā reklamēja pati influencere, ir izveidoti divi “Elyndi” funkcionālie ūdeņi. Viens ar persiku garšu un šķiedrvielām, bet otrs – kofeīnu un ābolu-kivi garšu. Šobrīd gan veikalu plauktos nopērkams tikai persiku variants, taču pavisam drīz būs pieejama arī otra garša.
Sociālajos tīklos, īpaši platformās “Threads” un “TikTok”, jau parādījušās pirmās cilvēku atsauksmes par jaunajiem produktiem. Viedokļi, kā ierasts, dalās. Daļa cilvēku atzinīgi novērtē dzērienu garšu, uzsverot, ka tie ir patīkami un atsvaidzinoši. Citi tikmēr norāda, ka dzērieni šķiet pārāk saldi un jūtama izteikta saldinātāju garša.
Ne mazāk apspriests ir arī cenu jautājums. Daļa pircēju uzskata, ka cena, 1.99 eiro par 0,5l pudeli ir salīdzinoši augsta. Tajā pašā laikā ir arī tādi, kuri uzsver, ka produkts ir interesants un atšķirīgs, tāpēc ir gatavi to iegādāties, lai nogaršotu.
Lūk, pirmās cilvēku atsauksmes.
@kristahera Mūsu atsauksme par jauno ELYNDI ūdeni. 💦 Dodam 6/10 – nav slikts, bet nav manā gaumē un ir citas labākas versijas jau pieejamas, bet ja tev patīk persiku garša un salds, tad tas būs tavējai. 😊 Un kā tev garšoja? Atrasts @Maxima Latvija 🤫 P.S. Lūdzu nekādu naidu, jo nu malači, ka dara un rada – Tas, ka man negaršo nenozīmē, ka tev negaršos.🤌🏻 #elyndi #new #garšastests #tastetest #atsauksme @daviskukk ♬ original sound – Tā meitene no TikToka
