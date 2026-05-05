Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram”; @didrihsoonee

“Nekāda vaina!” un “Smaržas sajauktas kopā ar šķebinoši saldu ūdeni” – izskan pirmās atsauksmes par Didrihsones jauno dzērienu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:51, 5. maijs 2026
Kokteilis Baudi

Jau iepriekš vēstījām, ka uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone turpina paplašināt savu produktu klāstu, un sadarbībā ar “Cēsu alu” un zīmolu “Elyndi” veikalu plauktos nonākuši viņas jaunie dzērieni.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kurām maijā nauda burtiski “pielips”
Mājas
7 lietas, kuras nedrīkst turēt zem gultas – pēdējā daudziem varētu būt pārsteigums
Netālu no Lietuvas robežas skan kara dziesmas un plīvo Krievijas karogi
Lasīt citas ziņas

Kā reklamēja pati influencere, ir izveidoti divi “Elyndi” funkcionālie ūdeņi. Viens ar persiku garšu un šķiedrvielām, bet otrs – kofeīnu un ābolu-kivi garšu. Šobrīd gan veikalu plauktos nopērkams tikai persiku variants, taču pavisam drīz būs pieejama arī otra garša.

Sociālajos tīklos, īpaši platformās “Threads” un “TikTok”, jau parādījušās pirmās cilvēku atsauksmes par jaunajiem produktiem. Viedokļi, kā ierasts, dalās. Daļa cilvēku atzinīgi novērtē dzērienu garšu, uzsverot, ka tie ir patīkami un atsvaidzinoši. Citi tikmēr norāda, ka dzērieni šķiet pārāk saldi un jūtama izteikta saldinātāju garša.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mana dvēsele un miesa gaudo, raud un bļauj…” Mūžībā devies dabas fotogrāfs Māris Kreicbergs
Dārzs
Jāstāda zemenes un avenes: dārza darbu kalendārs no 5. līdz 12. maijam
“Runājiet ar saviem bērniem par šo!” – bērnu vidū izplatījies bīstams eksperiments, kuru atkārtojot, 10 gadus vecai meitenei sejā uzsprāgusi populāra rotaļlieta

Ne mazāk apspriests ir arī cenu jautājums. Daļa pircēju uzskata, ka cena, 1.99 eiro par 0,5l pudeli ir salīdzinoši augsta. Tajā pašā laikā ir arī tādi, kuri uzsver, ka produkts ir interesants un atšķirīgs, tāpēc ir gatavi to iegādāties, lai nogaršotu.

Lūk, pirmās cilvēku atsauksmes.

@kristahera Mūsu atsauksme par jauno ELYNDI ūdeni. 💦 Dodam 6/10 – nav slikts, bet nav manā gaumē un ir citas labākas versijas jau pieejamas, bet ja tev patīk persiku garša un salds, tad tas būs tavējai. 😊 Un kā tev garšoja? Atrasts @Maxima Latvija 🤫 P.S. Lūdzu nekādu naidu, jo nu malači, ka dara un rada – Tas, ka man negaršo nenozīmē, ka tev negaršos.🤌🏻 #elyndi #new #garšastests #tastetest #atsauksme @daviskukk ♬ original sound – Tā meitene no TikToka

View on Threads

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Ko tik nedarīsi mārketinga dēļ! Soctīklotāji “šūmējas” par Didrihsones jaunāko foto
“Es katru reizi satraucos…” Didrihsones jaunais produkts jau atrodams veikalu plauktos
Kokteilis
VIDEO. “Tūdaliņu līmenis!” Didrihsones kulinārijas eksperimenti liek viesnīcu darbiniekiem šausmās saķert galvu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.