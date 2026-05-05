“Runājiet ar saviem bērniem par šo!” – bērnu vidū izplatījies bīstams eksperiments, kuru atkārtojot, 10 gadus vecai meitenei sejā uzsprāgusi populāra rotaļlieta 0
Lielbritānijā desmit gadus veca meitene Bella nonākusi slimnīcā pēc tam, kad, mēģinot atkārtot sociālajos tīklos redzētu eksperimentu, viņai sejā uzsprāga šobrīd ļoti plašu popularitāti guvusi rotaļlieta bērnu vidū. Negadījuma rezultātā bērns guva smagus apdegumus.
Meitenes mamma Šarlote no Bristoles stāsta, ka notikušais bijis šokējošs. “Izskatījās, it kā viņai būtu iesists pa seju,” viņa sacīja BBC.
Negadījums noticis, kad Bella bija pie draudzenes un kopā ar citiem bērniem mēģināja atkārtot “TikTok” platformā izplatītu izaicinājumu. Tajā bērni ieliek mīksto rotaļlietu “Needoh” jeb elastīgo, želejveidīgo rotaļlietu saldētavā un pēc tam uzsilda mikroviļņu krāsnī, lai tā kļūtu vēl elastīgāka.
Tomēr šķietami nevainīgais eksperiments beidzās ar sprādzienu. Uzsildītais gēla kubs uzsprāga, un karstā masa nokļuva uz meitenes sejas.
“Kad viņa ienāca, es uzreiz redzēju, ka viņas seja ir spilgti sarkana. Es redzēju applaucējuma pēdas, āda bija bojāta un bija pūslīši. Silikona ārējā slāņa dēļ viņas nevarēja just, cik karsts tas ir iekšpusē, tāpēc draudzene to saspieda, un tad tas uzsprāga,” stāsta meitenes mamma.
Šarlote atzīst, ka meitene bijusi šokā un ļoti pārdzīvojusi. Tagad māte cenšas brīdināt citus vecākus par šo tendenci: “Lūdzu, runājiet ar saviem bērniem par šiem riskiem. Ja jūs to pameklēsiet internetā, ir tik daudz bērnu ar šausmīgiem apdegumiem no šī.”
Meitene pēc negadījuma nosūtīta uz apdegumu nodaļu, un ārsti brīdina, ka sekas var būt ilgstošas. “Viņai pateica, ka vismaz divas vasaras viņa nevarēs pakļaut seju saulei. Nav skaidrs, vai paliks rētas. Viņa ir ļoti laimīga, ka tas netrāpīja acī,” norāda māte.
Pēc incidenta Šarlote pati sākusi meklēt informāciju un atklājusi daudzus video, kuros bērni karsē šīs rotaļlietas mikroviļņu krāsnī, lai padarītu tās elastīgākas.
TikTok savā mājaslapā norāda, ka platformā netiek pieļauta bīstamu aktivitāšu popularizēšana. “Tas var ietvert izaicinājumus, spēles, trikus, bīstamu rīku nepareizu izmantošanu, kaitīgu vielu lietošanu vai līdzīgas darbības, kas var radīt nopietnu fizisku kaitējumu,” norādīts platformas politikā.
Neraugoties uz to, šādi video turpina izplatīties, un bērni mēģina atkārtot redzēto.
Rotaļlieta “NeeDoh”, ko ražo ASV uzņēmums “Schylling”, šobrīd ir viena no pieprasītākajām bērnu rotaļlietām. Tā ir mīksta, elastīga un paredzēta stresa mazināšanai. Tāpat šādas rotaļlietas pakaļdarinājumi kļuvuši īpaši populāri arī Latvijā.
Tomēr pēdējā laikā šī rotaļlieta saņēmusi arī kritiku. Pircēji sūdzējušies, ka tā var viegli saplīst un iztecēt, radot bažas par drošību. Uzņēmums norāda, ka rotaļlietas pildījums sastāv no maltodestrīna vai iesala ekstrakta, savukārt citos modeļos izmantots polivinilspirta gēls.
Vienlaikus ražotājs skaidri brīdina: “Nesildīt, nesasaldēt un nelikt mikroviļņu krāsnī, tas var radīt traumas.”
Neraugoties uz šiem brīdinājumiem, sociālajos tīklos izplatītie izaicinājumi turpina iedvesmot bērnus uz bīstamiem eksperimentiem, kuru sekas var būt ļoti nopietnas.