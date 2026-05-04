Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci iecelta aktrise, runas pedagoģe un grāmatu autore Zane Daudziņa 0
Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā Rīgas pilī virknei cilvēku pasniegti valsts augstākie apbalvojumi par sasniegumiem un paveikto Latvijas labā.
Valsts prezidents ceremonijā norādīja, ka cilvēki, kas saņēma apbalvojumus, ir cilvēki, kuri ir paveikuši daudz, un ka padarītais daudziem ir bijis svarīgs.
Pēc prezidenta teiktā, valsts augstākajos apbalvojumos ir lepnums, apbrīna, prieks un pateicība par ieguldīto laiku, pašaizliedzību, neatlaidību, spītību un izturību.
Apbalvojumus saņēma dažādāko jomu pārstāvji, kuru godprātīgais, mērķtiecīgais, profesionālais un sabiedriskais darbs, izcilais talants un radošais devums, aktīvā pilsoniskā stāja, drosme un pašaizliedzība ir īpaši nozīmīgi visas Latvijas mērogā. Viņu veikums stiprina valsti un ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas tēla veidošanā pasaulē, uzsvēra prezidents.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelta Viņas Ekselence, bijusī Zviedrijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas un Zviedrijas sadarbības stiprināšanā.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem iecelti onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu un nozīmīgo ieguldījumu onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas īstenošanā un sabiedrības veselības stiprināšanā un Latvijas Universitātes vīru kora “Dziedonis” mākslinieciskais vadītājs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents Uldis Kokars par nopelniem kultūrā, nozīmīgo veikumu Latvijas koru, īpaši vīru koru, mūzikas, kordiriģēšanas un Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierēm ieceltas Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja, profesore, vadošā pētniece, Dr.med. Juta Kroiča par nopelniem medicīnas izglītībā un zinātnē, Latvijas veselības aprūpes nozares stiprināšanā un Mežupes pamatskolas direktore, speciālās izglītības pedagoģe Anitra Šneidere par nesavtīgu speciālajai izglītībai, bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām veltītu darba mūžu, Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība par nozīmīgo darbu Latvijas nacionālās identitātes stiprināšanā un veikumu sabiedrības vēsturiskās atmiņas veidošanā.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelts reproduktīvās medicīnas centra “Embrions” dibinātājs, ginekologs reproduktologs Gints Treijs par nopelniem medicīnā, izcilu profesionālo ieguldījumu reproduktīvās medicīnas attīstībā un demogrāfijas veicināšanā Latvijā.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi apbalvots Sēlijas Sporta skolas vecākais futbola treneris Imants Siliņš par ilggadējo pašaizliedzīgo ieguldījumu futbola attīstībā un skolu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.
Par Viestura ordeņa komandieriem iecelti Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes biroja priekšnieks, pulkvedis Romeo Kims par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nopelniem Latvijas valsts iekšējās drošības uzturēšanā un stiprināšanā un Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, pulkvedis Māris Utināns par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un valsts aizsardzības stiprināšanā.
Par Viestura ordeņa virsniekiem iecelti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma daļas komandieris, majors Viesturs Driķis par ilggadēju priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstībā, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vadītājs, pulkvežleitnants Māris Liepa par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijas koledžas kadetu profesionālās izaugsmes veicināšanā un Valsts policijas attīstībā un Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieks, majors Sergejs Volnobajevs par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, izcilu personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes tehnoloģiskajā attīstībā, digitalizācijā un valsts robežas drošības stiprināšanā.
Par Viestura ordeņa kavalieriem iecelti Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona Kājnieku rotas (“Patria”) komandieris, virsleitnants Lauris Briedītis par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes spēju stiprināšanā un Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona zemessardzes veterāns, atvaļinātais virsleitnants Edgars Stepāns par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībā.
Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvoti Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektors (kinologs), virsniekvietnieks Vitālijs Bulavskis par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un sevišķiem nopelniem valsts robežas apsargāšanā, Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības Vadības grupas virsseržants, augstākais virsseržants Gatis Melngalvis par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku instruktoru izglītības sistēmas modernizācijā un Valsts aizsardzības dienesta karavīru patriotiskajā audzināšanā un Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Gaisa telpas novērošanas eskadriļas Kontroles ziņošanas centra Sistēmu, sakaru un datu apmaiņas daļas Sakaru un datu plūsmas kontroles grupas sakaru un informācijas sistēmu inženieris, štāba virsseržants Dmitrijs Terentjevs par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts gaisa telpas drošības stiprināšanā.
Par Atzinības krusta lielkrusta komandieri iecelts komponists Pēteris Vasks par izcilu un paliekošu devumu Latvijas mūzikā un kultūrā.
Par Atzinības krusta komandieriem iecelti Latvijas goda konsuls Luksemburgas Lielhercogistē Dr. Anrī Dīderihs (Henri Diederich) par nesavtīgo darbu un ieguldījumu Latvijas un Luksemburgas attiecību stiprināšanā, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas padomes priekšsēdētājs Ivars Eniņš par ilggadējo nozīmīgo un pašaizliedzīgo ieguldījumu Latvijas rūpniecības attīstībā, inovāciju ieviešanā un eksportspējas stiprināšanā, uzņēmēja, SIA “Lat Eko Food” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Egija Martinsone par nozīmīgo ieguldījumu tautsaimniecībā, nesavtīgo darbu pārtikas nozares attīstībā un Latvijas valsts vārda popularizēšanā pasaulē, uzņēmēja, AS “Madara Cosmetics” valdes priekšsēdētāja Lote Tisenkopfa-Iltnere par nozīmīgo devumu tautsaimniecībā, pašaizliedzīgo ieguldījumu dabīgās kosmētikas ražošanas attīstībā un Latvijas valsts vārda popularizēšanā pasaulē un mūzikas nama “Daile” direktore Anda Zadovska par nozīmīgo radošo devumu Latvijas kultūrtelpā un kultūras mantojuma saglabāšanā.
Par Atzinības krusta virsniekiem iecelti Brazīlijas latviešu kopienas sabiedriskā un kultūras darbiniece, Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības priekšsēde Renāte de Karvaļo-Albrehta par nesavtīgo darbu latvietības kopšanā un saglabāšanā, Latvijas valsts popularizēšanā, SIA “Virtu” valdes priekšsēdētāja, Latvijas Arhitektu savienības valdes locekle, arhitekte Anda Kursiša par nozīmīgo darbu un veikumu Latvijas arhitektūras stiprināšanā un pilsētvides veidošanā, bijušais ilggadējais Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns par ilggadējo darbu un nozīmīgo ieguldījumu kvalitatīvas vispārējās izglītības veicināšanā un skolu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektores vietniece Vija Piziča par ilggadējo nesavtīgo profesionālo veikumu Latvijas tieslietu sistēmas un notariāta attīstībā, demokrātiskas, tiesiskas valsts stiprināšanā, Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne par ievērojamu radošo ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā un pilsoniskās sabiedrības izaugsmē, Otrā pasaules kara pētnieks Udo Intis Sietiņš par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu un nozīmīgo veikumu Latvijas karavīru likteņu Otrā pasaules kara laikā pētniecībā un nodošanā nākamajām paaudzēm un ilggadējā Jaunā Rīgas teātra trupas vadītāja Ārija Vecvanaga par nozīmīgu devumu Latvijas teātra mākslas izaugsmē.
Par Atzinības krusta kavalieriem iecelti Ventspils Jaunrades nama Radioelektronikas laboratorijas skolotājs Viktors Bagienskis par ilggadēju radošu un daudzpusīgu ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Latvijā, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu sociālā darba attīstībā Latvijā, bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” pulciņa “Elektronikas un robotikas pamati” skolotājs Jānis Ozols-Ozoliņš par ilggadēju radošu un daudzpusīgu ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Latvijā, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Torakālās ķirurģijas un invazīvās pneimonoloģijas klīnikas Operāciju bloka virsmāsa Anda Vanaga par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu medicīnā un pacientu veselības aprūpē un Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja Krājuma izpētes nodaļas vadošā mākslas eksperte, mūzikas vēstures pedagoģe, Dr.art. Inese Žune par ilggadējo nozīmīgo veikumu Latvijas kultūrvēstures un mūzikas pētniecībā un popularizēšanā.
Ar Atzinības krusta pirmās pakāpes goda zīmi apbalvota SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Klīniskās diagnostikas centra nodaļas māsa Daina Viļķina par pašaizliedzīgu medicīnai un iedzīvotāju veselības aprūpei veltītu darba mūžu.