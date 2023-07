Kratīšanas laikā algotņu grupējuma “Vagner” dibinātāja Jevgeņija Prigožina savrupmājā Krievijas drošības spēki, cita starpā, atraduši kaudzi ar viltotiem dokumentiem ar dažādiem vārdiem, kā arī parūkas un viltus bārdas.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.

This time a part of his selfies archive was published.

Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023