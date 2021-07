Penelope Krūza un Havjers Bardems Fašgara Farhadi drāmā “Visiem zināms”. Publicitātes foto

Aktuālā kino izlase: “Laiks izklaidēm”, “Filmu zvaigznes nemirst Liverpūlē” un “Visiem zināms” Ieteikt







Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

“Laiks izklaidēm” (“Playtime”, režisors Žaks Tatī, 1967) – “LTV1” 6. jūlijā plkst. 21. 35

Žaka Tatī vietu kino vēsturē nodrošināja Ilo kungs – režisora “alter ego” –, ko viņš attīstīja savas salīdzinoši īsās karjeras laikā, kas aptver vien sešas pilnmetrāžas filmas. Ierasti bez adaptēta latviskā nosaukuma filma “Playtime”, kas LTV programmā atrodama kā “Laiks izklaidēm”, tapusi 1967. gadā, un tajā Ilo kungs darba meklējumos klīst pa Orlī lidostu. Sastapis bariņu apjukušu amerikāņu tūristu, viņš nolemj doties kopīgā ekskursijā pa Parīzi, kas izrādās ļoti krāsaina un supermoderna, debesskrāpju un labirintu pilna.

Tāpat kā iepriekšējās filmās, Ilo kungs nešķiežas ar vārdiem – Žaks Tatī ir mīms, un mēmā kino tradīcijas viņam ir tik tuvas, ka viņš pat negrasās atzīt komēdijas modernizēšanos, kas pieprasa dialogus, tāpēc ar naivā Ilo kunga acīm novērtē pasaulīgās pārmaiņas, kas acumirklī iegūst komiskas aprises.

Ilo kunga seja ir neizdibināma, viņa neatņemamie aksesuāri ir pīpe, trencis, platmale un lietussargs, un viņam ir talants iekulties situācijās, kas saprotamas visos kontinentos un visu vecumu skatītājiem. Ž. Tatī centienus novērtēja gan Venēcijas, gan Kannu kinofestivālos, un par filmas “Ilo kunga brīvdienas” (1953) scenāriju viņa vārds ierakstīts starp Amerikas Kinoakadēmijas nominantiem.

“Laiks izklaidēm” ir lielbudžeta filma, uzņemta uz 70 mm lentes, un tā noskatās uz pēckara Eiropas apsēstību ar modernizāciju. Taču, par spīti Ž. Tatī jau iegūtajai vietai kinematogrāfā, un kaut arī filma saņēma dažas balvas un ļoti pozitīvas recenzijas no franču kinokritiķiem, kā arī bija izvirzīta vairākām nominācijām, tā izgāzās distribūcijā, un no tā Ž. Tatī īsti neatguvās. Nu to uzskata par meistardarbu, un 2012. gadā Britu Kino institūts “Laiku izklaidēm” iekļāva savā 100 visu laiku labāko filmu sarakstā.

“Filmu zvaigznes nemirst Liverpūlē” (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”, režisors Pols Magaidens, 2017) – “LTV7” 9. jūlijā plkst. 22.05

Pola Magaidena biogrāfiskā filma paver Holivudas vēstures priekškaru. “Film noir” zvaigzne Glorija Greiema izceļas ne tikai ar platīnblondiem matiem un kārdinošu figūru, bet arī vētrainu privāto dzīvi. Precējusies četras reizes, un viņas pēdējais vīrs Tonijs Rejs bija viņas otrā vīra, režisora Nikolasa Reja dēls, Greiemas padēls.

Šīs attiecības tika uzskatītas par vairāk nekā skandalozām un praktiski pielika punktu oskarotās aktrises karjerai, kā arī izvērsās par iemeslu tiesu prāvām, kam sekoja Greiemas nervu sabrukums un ārstēšanās – arī ar elektrošoka terapiju.

Greiema un Rejs kļuva par divu bērnu vecākiem, un abu laulība ilga četrpadsmit gadus. 70. un 80. gadu mijā Greiema bija attiecībās ar Pīteru Tērneru, kurš savu pieredzi aprakstīja grāmatā, kas kļuva par pamatu biogrāfiskajai filmai “Filmu zvaigznes nemirst Liverpūlē”. Ir 1981. gads, un Greiema spēlē “Stikla zvērnīcas” iestudējumā, taču aktrise sajūtas tik slikti, ka darbs jāpārtrauc…

“Visiem zināms” (“Todos lo saben / Everybody Knows”, režisors Fašgars Farhadi, 2018) – “Tet+”

Izvēlēta par filmu, ar ko atklāja Kannu kinofestivālu, šī Fašgara Farhadi drāma uzmanību pievērsa arī ar galveno lomu atveidotāju vārdiem. Precētais aktierpāris Penelope Krūza un Havjers Bardems izspēlē drāmu, kurā ir daudz kaislību un nepateiktā, un tā, pakāpusies tālu aiz mazpilsētas robežām, iznesta ar dienvidnieku temperamentam piestāvošām raksturu izpausmēm.