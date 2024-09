Aleksandrs Kiršteins: “Pašreiz valdošajā koalīcijā ir milzīga panika un spriedze” Ieteikt







TV24 raidījumā “Prese klubs” viesojās frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, kur viņš komentēja šī brīža situāciju valdošajā koalīcijā.

Sarunas sākumā Kiršteins komentēja politologa Filipa Rajevska teikto, ka Latvijas cilvēku pacietība nāk no padomju laiku pieredzes.

“Rajevska kungs laikam gēnu teoriju īsti neatzīst, jo es te nevaru piekrist par to padomju pieredzi,” saka Kiršteins, norādot, ka tādā gadījumā gruzīniem nebūtu bijuši divi vai pat trīs pilsoņu kari.

Tā vietā Kiršteins latviešu pacietību skaidro ar mentalitāti. “Tas ir temperamenta jautājums. Piemēram, salīdziniet francūžus, kas par katru sīkumu savās vestēs skrien ielās un dedzina riepas. Tas viņiem tā ir jau no 18. gadsimta. Un, vai jūs esat redzējuši, ka somi skrietu un kaut ko dedzinātu vai dauzītu logus?” vaicā Saeimas deputāts.

Pie tam, Kiršteins arī atgādina, ka arī Latvijā šis tas ir noticis: “Mums taču bija – mums dedzināja oligarhu maketus un Vecrīgā sita logus ar bruģakmeņiem.”

Viņš arī norādīja, ka latviešu gēnos ir lībieši, arī liela daļa somu, jo, kā norāda, Kiršteins, somi un zemgaļi savā starpā ir mainījušies ar gēniem. “Tā kā es domāju, ka mums ir cita mentalitāte,” tā deputāts.

“Tuvojoties pēc 2 gadiem esošajām vēlēšanām un skatoties, kas notiks, teiksim, ar dažu partiju reitingiem, kurām likās, ka tagad mūžīgi valdīs…un tā var atmosties tā, kā tas bija 13. Saeimā, kur daža laba partija dabūja 4,9 % iepriekšējā vakarā, bet no rīta bija priecīga, ka ir 5,1 % vai cik tur. Un tā atmaksa nāk šādā veidā. Viņa vienkārši pazūd vēstures mēslainē,” par to, kā atmaksāsies latviešu pacietība, stāsta politiķis.

“Runāsim atklāti. Pašreiz ir panika. Valdošajā koalīcijā ir milzīga panika un spriedze par to, kuru izspert ārā, uz kuru novelt vainu,” savu redzējumu sarunas turpinājumā pauda Kiršteins.

Kiršteins pieļauj, ka tagad atradīs vienu cilvēku, kurš “viens pats ir būvējis jau no 2009. gada “Rail Baltica”, ko it kā nav zinājis nedz tā laika premjers Valdis Dombrovskis, nedz “Vienotība” kopumā, un tad to cilvēku arī izmetīs no valdības kā vienīgo vaininieku.

Deputāts skaidro, ka spriedze ir īpaši jūtama, bet tā ir tikai iekšēja. “Nu, neies tak neko dedzināt, neskries uz ielām, netaisīs demonstrācijas, bet vēlētāji aizies un nobalsos,” tā deputāts.

Viņš skaidro, ka partiju vadītāji ļoti cītīgi seko līdzi partiju un pašu pasūtītajiem reitingiem, lai saprastu, kuri deputāti gremdē partijas kopējo tēlu. Ja reitingos pamana kādu konkrētu cilvēku, kurš potenciāli apdraud partijai gūt labu rezultātu vēlēšanās, tad tiek meklēts risinājums, kā no viņa tikt vaļā.

“Un tad ir jāizdomā. Jūs jau nevariet tā izspert publiski pa logu. Tad ir jāiztaisa tā, ka vai nu viņš pats aiziet, vai arī, lai viņš neparauj līdzi visu to valdību,” skaidro Kiršteins.