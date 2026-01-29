Foto. pexels.com/Tima Miroshnichenko

Vairākkārt LA.LV portālā esam vēstījuši par gadījumiem, kad cilvēki vēršas ar savām pieredzēm par, viņuprāt, negodīgi zemu atalgojumu. Šoreiz sabiedrības uzmanību piesaistījis kāds darba sludinājums, kurā tiek meklēts kurjers, taču gan prasības, gan piedāvātā alga nav atstājusi vienaldzīgus arī citus soctīklu lietotājus.

Sludinājumā norādīts, ka Jelgavā tiek meklēts kurjers/komplektētājs. Tiek solīts, ka alga tiks izmaksāta bez kavēšanās, savukārt darba samaksa svārstās no 725 līdz 850 eiro, piebilstot, ka atalgojums ir atkarīgs no attieksmes, nostrādātā laika un precizitātes. Tāpat minēta iespēja saņemt piemaksas par virsstundām.

FOTO: ekrānuzņēmums / "X"
Tā kā attiecīgais sludinājums ievietots sociālo mediju platformā “X”, lietotājiem par redzēto bijis savs sakāmais.

Jāņa uzmanību īpaši piesaistījis sludinājuma pēdējais teikums: “Īpaši labs ir pēdējais teikums. Viņi tiešām iedomājas, ka, saņemot šādu algu, cilvēks vēl ir spējīgs iegādāties un uzturēt auto?”

Kāds cits lietotājs komentāru sadaļā ironizē, jautājot, vai norādītais atalgojums ir domāts par dienu vai nedēļu.

Savukārt Kaspars piebilst, ka pat cilvēkiem, kuri strādā veikalā, nereti ir lielāks atalgojums.

Arī Tomam, apskatot sludinājumu, radušās neskaidrības: “Alga atkarīga no attieksmes? 😄 Kā to saprast? Ar smaidu uz lūpām jāstrādā? Jālien priekšniekiem paka*ā?”

