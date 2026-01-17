Skolotāji “vienmēr bļauj”, bet kā ir ar pasniedzējiem? Noskaidrojam, kurš pelna vairāk – skolotāji vai augstskolu pasniedzēji 48
Sanija Bērziņa

Rīgas Stradiņa universitātes teritorija Dzirciema ielā.
Rīgas Stradiņa universitātes teritorija Dzirciema ielā.
Foto. LETA/ Zane Bitere
Sanija Bērziņa
5:46, 17. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Mūsu lasītāja Ingrīda atsūtījusi mums ziņu, ka augstskolu pasniedzēji saņem vēl mazāku atalgojumu nekā pedagogi skolās. Noskaidrojam, vai Ingrīdai taisnība.

“Kāpēc vienmēr pedagogi sūdzas par zemajām algām? Tas nav godīgi, jo augstskolu pasniedzēji saņem vēl mazāku atalgojumu. Daudziem ir doktora grāds un vairāki maģistra grādi. Skolotāji vienmēr bļauj par mazajām algām tāpat kā uz skolēniem,” raksta Ingrīda.

Ingrīdai ir taisnība – sabiedrībā ļoti daudz runājam par pedagogu algām, bet šķiet, ka aizmirstam ļoti būtisku grupu – augstskolu pasniedzējus. Nenoliedzami, pamatizglītība un vidējā izglītība ir ļoti svarīga, taču tas ir pats minimums. Ikkatram dzīvē jātiecas pēc zināšanām. Viena lieta ir dzīves skola, bet pavisam cita – augstākā izglītība.

Nereti sabiedrībā izskan viedokļi, ka augstākā izglītība nemaz nav tik būtiska, jo “tas ir tikai diploms”, taču augstākās izglītības iegūšana nav tikai diploma dēļ – tā ir vieta arī disciplīnas, kritiskās domāšanas, zināšanu un profesionalitātes pilnveidei. Zināšanas, ko iegūstam augstākās izglītības iestādē, lielākoties ir tās, ko izmantojam savu profesiju gaitās.

Tātad skaidrs ir viens – pasniedzēji ir tikpat nozīmīgi kā pedagogi. Skolotāju algas jau ir daudz iztirzātas, bet kā ir ar pasniedzēju algām? Lai to noskaidrotu, sazinājos ar vairākām augstākās izglītības iestādēm, taču atbildi saņēmu tikai no vienas – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU).

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas departamenta Ārējās komunikācijas vadītāja Tīna Sidoroviča dalās ar pasniedzēju (profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, asistentu) vidējām mēnešalgām pēdējo piecu gadu laikā.

Kā redzams Sidorovičas veidotajā tabulā, kopš 2021. gada algas pieaugums bijis gandrīz visos amatos. Alga no 2021. uz 2022. gadu samazinājusies lektoriem un asistentiem.

RSU vispelnošākie ir profesori, kuri uz pērnā gada 1. oktobri vidēji saņēmuši 3356 eiro mēnešalgu par 1 pedagoģisko slodzi jeb par 24h darba stundām nedēļā. Jāpiebilst, ka aprēķinos iekļautas snieguma piemaksas + Zinātnes motivācijas programmas atlīdzības + piemaksas par darbu angļu valodu slodzē.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gadā publicētie dati norāda, ka vidējais skolotāju atalgojums pašvaldību pamata un vidējās izglītības iestādēs par slodzi tā gada septembrī sasniedza 1478 eiro mēnesī. Lai arī RSU algas neatspoguļo visu augstāko izglītības iestāžu atalgojumus, 2023. gadā pedagogu atalgojums bija mazāks nekā RSU pasniedzējiem. Vienlaikus lasītāja mums ziņo, ka no šī gada 1. janvāra pedagogu mēnešalgas likme ir 1656 eiro (par 40 darba stundu nedēļas slodzi).

