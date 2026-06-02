Aminata aizkustina fanus, pirmo reizi runājot par savu mazuli: “Pirms 3 mēnešiem manā dzīvē ienāca mans lielākais brīnums…” 0
Pašmāju dziedātāja Aminata savus klausītājus un uzticamākos fanus jau labu laiku bija turējusi neziņā par jautājumiem, kas saistīti ar viņas mazuļa nākšanu pasaulē. Tomēr nu pati māksliniece sociālajos tīklos nākusi klajā ar pirmo paziņojumu, atklājot, ka bērniņš pasaulē nācis jau pirms trim mēnešiem.
Viņa sociālajā tīklā “Facebook” raksta: “Šis gads man ir atnesis daudz skaistu mirkļu. Pēc albuma izdošanas, koncerta, satikšanās ar klausītājiem un iespējas atkal piedzīvot mūziku tik spilgti, saņemt balvu GAMMAs nominācijā «Gada solo māksliniece» bija īpaši patīkams un nozīmīgs novērtējums, par kuru esmu ļoti pateicīga!
Pēdējie mēneši ir bijuši pilni ar beznosacījumu mīlestību, negulētām naktīm, miljoniem jaunu emociju un pavisam jaunu dzīves jēgu! Un, kā jau visiem vecākiem, ļoti ātri parādās vēlme dot savam bērnam visu to labāko!
Šī gada lielākā dilemma – Cybex vai Bugaboo? Šķiet, ka bērna ratus izvēlējos rūpīgāk nekā sev mašīnu…Pēc ilgas pētīšanas izvēlējos Cybex Priam V4! Man bija svarīgi, lai rati būtu ne tikai skaisti, bet arī ērti un praktiski mūsu ikdienai. Lai tos var viegli vadīt pilsētā, ātri salikt, ielikt mašīnā un spontāni aizbraukt pie jūras, kad gribas mazliet vairāk vēja un plašuma!
Paldies NordBaby konsultantiem par atsaucību un palīdzību izvēlē tieši mūsu vajadzībām! Un paldies @nordbabylatvija par dāvanu mūsu mazajam cilvēkam.”
Apsveicam mūziķi ar skaisto dzīves notikumu un jauno lomu!