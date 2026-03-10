Bijusī politiķe, šahiste Dana Reizniece-Ozola

Starptautiskās Šaha federācijas rīkotājdirektore un bijusī ministre Dana Reizniece piedzīvojusi īpašu notikumu – viņas vecākā meita Helēna Zālīte janvāra vidū kļuvusi par māmiņu, laižot pasaulē meitiņu.

Žurnāls “Kas Jauns” vēsta, ka Dana Reizniece neslēpj prieku par jauno lomu – 44 gadu vecumā viņa kļuvusi par vecmāmiņu. Par savām sajūtām viņa izsakās lakoniski: “Man pašai liels prieks, gandarījums un lepnums par meitu. Bet neko daudz vairāk negribu stāstīt, jo meita vēlas saglabāt diskrētumu.”

Kā zināms, Dana Reizniece karjeras dēļ pārcēlās no Ventspils uz Rīgu, bet viņas pirmdzimtā meita Helēna, kurai šobrīd ir 22 gadi, palika Ventspilī. Tur viņa bija sākusi skolas gaitas, turklāt pilsētā dzīvoja arī viņas tēvs.

2024. gada vasarā Dana Reizniece sociālo tīklu platformas “Instagram” kontā dalījās ar fotogrāfijām no zīmīga notikuma – Helēnas kāzām. Pēc laulībām sociālajos tīklos jaunās sievietes uzvārds no Reizniece tika nomainīts uz Zālīte.

