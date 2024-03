Andrejs Volna: “Krievijā pagaidām vēl nav Hitlera nacisms, taču pilnīgi reāls fašims” Ieteikt







TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, intervējot vienu no slavenākajiem Krievijas ārstiem, kurš emigrējis no valsts Andreju Volnu, tika jautāts, kāpēc viņš uzskata, ka “Krievijā tagad valda fašisms” un no kurienes fašisms pielipis Krievijai?

Reklāma Reklāma

Uz to Andrejs Volna atbildēja, sakot: “Man šķiet, ka tās ir ļoti tuvi jēdzieni. Šis te impērisms, kas krieviem tomēr piemīt. Es pats esmu krievs pēc pases, tāpēc es varu par to runāt tieši. Bet fašisms jau…Būtībā Putins ir uzbūvējis mafiozu, korporatīvu valsti. Tas pagaidām vēl nav Hitlera nacisms, taču pilnīgi reāls fašims, kas būvēts līdzīgi kā Musolīni laika Itālijā.”

Turpinot skaidrot savu viedokli, Volna TV24 intervijā sacīja: “Tas ir, mēs visi kopā, valsts ir viss! Tu, cilvēk, neesi nekas, salīdzinot ar valsti. Valsts Krievijā lien jau pie tevis arī gultā, tur aizliedzot LGBT kustību un tādā garā. Turklāt nemitīgi notiek apstrāde – vai nu tu esi ar mums, vai arī esi pret mums! Pa vidu nedrīkst būt nekas. Tāpēc, ja skatāmies fašisma pazīmes pēc Umberto Eko, tad tās visas eksistē.”