VIDEO. Krievu ārsts par Navaļnija nāvi: Es analizēju un pētīju. Neviena cita termina kā vien slepkavība te neeksistē!

„Vai tā bija ilgstoši īstenota slepkavība, vai arī bija vajadzīgs kāds „palaišanas” mehānisms… To mēs, iespējams, nekad neuzzināsim,” intervijā TV24 atzina viens no slavenākajiem Krievijas ārstiem ķirurgiem – ortopēds Andrejs Volna, kurš emigrējis no valsts, kā brīvprātīgais strādā Ukrainas kara hospitālī un kuram Navaļnija radi uzticēja analizēt slavenā Kremļa opozicionāra medicīnas vēsturi.

„Es nebiju Navaļnija ārstējošais ārsts. Es analizēju un pētīju medicīniskos aspektus viņa saindēšanā Omskā, pēc medicīnas kartes no Omskas slimnīcas. Kartes bija divas – viena oficiālā, otra iegūta neoficiāli. Salīdzināju, kas tur ir labots. Un tad, kad Aleksejs jau atgriezās Krievijā, kad viņu sāka nemitīgi pārsūtīt no cietuma uz cietumu, viņa draugi un radinieki man nodeva medicīnas karti, ko izdevās iegūt toreiz vēl no Vladimiras cietuma, lai es paanalizētu, jo tur feldšeris rakstīja ar roku. Mazliet jāsaprot ārstu rokraksti, lai varētu izlasīt un saprast, kas ar Alekseju notiek. Tāpēc viņš man nav svešs cilvēks. Es viņu uztvēru kā cilvēku, kura medicīnas vēsturi es zinu ļoti labi,” sarunā ar Armandu Puči sacīja Volna, nešaubīgi uzsvērdams, ka Navaļnijs ticis noslepkavots.

„Neviena cita termina kā vien slepkavība un šī fakta konstatēšana neeksistē. Vai tā bija ilgstoši īstenota slepkavība, vai arī bija vajadzīgs kāds „palaišanas” mehānisms… To mēs, iespējams, nekad neuzzināsim. Taču jebkurā gadījumā tā bija slepkavība. 300 dienas noturēt cilvēku betona futrālī, pēdējos mēnešus – aiz Polārā loka, kur ir ārkārtīgi zema gaisa temperatūra, ar pastaigām 6:30 no rīta… Kad cilvēks vēl nav pilnībā atveseļojies pēc indēšanas, pēc kovida… Nav zināms, vai vispār iespējama pilnīga atveseļošanās pēc tādas indēšanas. Protams, ka tā ir slepkavība! Vai tādi izmeklētāji kā Hristo Grozevs, kā Navaļnija komanda, „Korupcijas apkarošanas fonds” spēs atrast kaut ko, kas dotu norādes… Taču, novērtējot notikušo, man šķiet, tas nav īpaši svarīgi. Tā ir slepkavība.”

Volna uzskata, ka, labprātīgi atgriežoties Krievijā, Navaļnijs bijis gatavs sevi upurēt, taču kļūdījies Krievijas iedzīvotājos un viņu gatavībā iziet ielās. „Es Alekseju uztvēru kā bezgala drosmīgu cilvēku. Viņš bija reliģiozs cilvēks. Laicīgs cilvēks ar ļoti dziļu ticību. Domāju, tas bija viens no motīviem, kāpēc viņš atgriezās. Manuprāt, Navaļnijs bija gatavs sevi upurēt. Vienīgais, par ko viņš varēja kļūdīties – par Krievijas iedzīvotājiem, kuri neizgāja ielās… Kopumā visā valstī mēs bijām 50 tūkstoši, kuri izgāja. Kas ir 50 tūkstoši? Krievijai tas nav nekas. Ja mēs būtu bijuši pieci miljoni, no kuriem divi miljoni tikai Maskavā, tad, iespējams, vairs nebūtu pie varas Putina, un arī Navaļnijs būtu dzīvs.”

Slavenā ārsta acīs Navaļnijs ir „simbols gaišiem cilvēkiem, kuri Krievijā ir, taču tādu ir maz”. „Tik maz, ka viņi nespēj ietekmēt un gāzt varu. Es ļoti ceru, ka Navaļnijs un viņa vārdi „es nebaidos, jūs arī nebaidieties” paliks kā simbols nākamajām paaudzēm. Bet šie cilvēki vēl nav dzimuši.”

















































Cilvēki iziet ielās pēc Navaļnija nāves





































Protests Navaļnija atbalstam 21.aprīlī









Alekseja Navaļnija tiesa Maskavā