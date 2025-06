Anita Daukšte: Pašvaldību vēlēšanu rezultāts: revolucionāra noskaņojuma valstī nav Anita Daukšte

FOTO: Edijs Pālens/LETA. Partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja, Rīgas domes deputāte Justīne Panteļējeva (no kreisās), “Progresīvie” Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Kleinbergs, Rīgas domes deputāts Mārtiņš Kossovičs, “Jaunā vienotība” pārstāve, Rīgas domes deputāte Inese Andersone, “Jaunā vienotība” Rīgas mēra amata kandidāts, līdzšinējais Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un Rīgas domes deputāte Inese Voika tikšanās laikā Rīgas domē, kurā pārrunā nākamās koalīcijas veidošanu.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti apliecina, ka Latvijā nav revolucionāra noskaņojuma. Nīgrums par centrālās varas izdarībām izpaudies savdabīgi, nobalsojot par to pašu, “veco labo” vietvaldi. “Savējais” tuvāks, lai tie “rīdzinieki tur ārdās”, mums dodiet visu to pašu, kas jau bijis.

Liepājā atkal pie varas būs Gunārs Ansiņš, Valmierā – Jānis Baiks, Ventspilī – Jānis Vītoliņš (lasi – Aivars Lembergs), Daugavpilī – Andrejs Elksniņš, Rēzeknē – Aleksandrs Bartaševičs …. Ja uz pēdējo attiektos tikai vēlētāju griba, nevis fakts, ka, visticamāk, Rēzekne atkal tiks ierauta skandālos ar to, ka Bartaševičam netiks dota pielaide valsts noslēpumam, kas šajā pašvaldību sasaukumā mēriem būs obligāta. Jūrmalā atgriezīsies pie varas Gatis Truksnis, jo Ritas Sproģes valdīšanu jau cilvēki laikam ne pārāk pamanīja.

Visinteresantākā situācija ir Rīgā, kur vēlēšanu uzvarētājs Ainārs Šlesers nevar “konvertēt” uzvaru varā pašvaldībā. Politikā draugu nav un pat nedraugi, lai neteiktu – pretinieki, apvienojas, lai izmestu no sava loka kādu, kas pārāk enerģiski raujas uz varu ar negausīgu apetīti un skaļiem paziņojumiem.

Tā var piekrist vēl esošajam Rīgas mēram Vilnim Ķirsim – Progresīvo, “Jaunās Vienotības”, Nacionālās Apvienības un Apvienotā saraksta koalīcija ir vienīgā iespējamā jaunajā Rīgas domē. Vēlēšanu zaudētājs Vilnis Ķirsis savu faktisko zaudējumu vēlēšanās varā konvertēs kaut vai ar vicemēra krēslu, bet Šlesers – nē. Kāpēc? Kur bija Šlesera kļūda? Visticamāk, kļūda bija no sērijas “sakāpa galvā”.

Šleseram acīmredzami sakāpa galvā, ieraugot reitingus, kas liecināja, ka viņa partija ir populārākā valstī. Šie reitingi lika domāt, ka bļaušana TV ēterā uz oponentiem, retorika par investīciju piesaisti, un sevis dēvēšana trešajā personā ir kaut kas, kas ļoti patīk vēlētājiem.

Jā, daļai patīk, bet acīmredzami, ka protesta elektorāta daļa nebūt nav tik izteikta un ar augošu potenciālu. Pēcvēlēšanu draudi no Šlesera mutes, ka “mēs vedīsim cilvēkus ielās” , ir tik ļoti no gaisa grābta, ka taisni jāpabrīnās, ka Latvija Pirmajā vietā partijas līdera konsultanti (visticamāk, dāsni atalgotie) nepateica, ka laiks mainīt plati.

Trakākais, ka šie teksti acīmredzami apliecināja, ka Šleseram nav “plāna B” – kā nonākt pie varas Rīgā, ja tev nav 30 + 1 deputāta krēsls domē. Vienīgais, par ko priecāties arī Šleseram, ir tas, ka Aleksejam Rosļikovam ir klājies vēl sliktāk. Pat paša it kā aizstāvētie krievi nemetās bučot tankus, oi, piedodiet, Rosļikova rokas, kā to savulaik tantītes pie Saeimas darīja ar Nilu Ušakovu.

“Mazais Nils” kā savulaik Rīgas domē dēvēja Rosļikovu, tomēr savu kādreizējo partijas līderi un elku nav pārspējis ne elegancē, ne politiskajā taktikā. Zemapziņas dzīlēs un uzspēlētās manierēs slēptais naids pret latviešiem tomēr izlīda uz āru ar īsteni rupju žestu. Un vēlētāju balsojums palika turpat, kur jau rādīja reitingi. Zīmīgi, ka cilvēki kautrējās atklāt savu balsojumu par Rosļikova “Stabilitātei!” – it kā tas būtu tāpat, kā atzīt, ka tev brūna strīpa apakšbiksēs.

Bet kas tad būs ar Rīgas vadību? Kā – tieši tas, ko rakstīju sākumā par Latvijas lielākajām pilsētām – vēlētāju vairākums tomēr vēlas, lai paliktu pie varas tie, kas jau tur bijuši. Visi četri censoņi sastiķēs uz vicemēru krēsliem balstītu koalīciju, un rullēs tālāk kā līdz šim. Iespējams, ka drusku saplēsīsies, kuram būt par pilsētas mēru.

Iedot to balvā Progresīvo Viesturam Kleinbergam, par to, ka sekmīgi kaitināja TV debatēs Šleseru? Nu, nez. Nacionāļu Edvardam Ratniekam? Tas, ka viņš visvairāk no visiem šo amatu grib, nenozīmē, ka viņam to kāds dos, turklāt NA jau arī zina to pašu, ko Ķirsis – šis ir vienīgais koalīcijas variants Rīgas domē. Ķirsis? Vēlētāji tomēr diezgan skaidri parādīja, ka viņu nevēlas par domes vadītāju, novērtējot ar 9 mandātiem JV. Māris Sprindžuks? Jā, viņš “kvalificējas” mēra amatam, bet – ar četriem deputātu frakciju ilgi domi nepavadīsi… tad būtu jāsasien sevi ar vēl ciešākām saitēm ar NA.

Politiskā “rīvēšanās” turpināsies vismaz līdz Jāņiem, bet laiks nav bezgalīgs. Priekšsēdētāja neievēlēšana draud ar domes atlaišanu, tā kā – visi saņemsies. Saņemsies, lai atslābtu uz nākamajiem 4 gadiem.

LA.LV redakcija vērš uzmanību! Šajā rakstā atspoguļots autora subjektīvais viedoklis, kas var nesakrist ar redakcijas viedokli.