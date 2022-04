Ukrainas bēgļi šķērso Ukrainas–Polijas robežu. Neviens nezina, uz cik ilgu laiku visiem jāpamet dzimtene. Foto: Atis Klimovičs

ANO: Ukrainas bēgļu skaits pārsniedzis 4,1 miljonu







No Krievijas sāktā kara Ukrainā uz ārvalstīm bēgošo cilvēku skaits pārsniedzis 4,1 miljonu, piektdien paziņoja Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), uzsverot, ka “traģēdija ir jāaptur”.

Pēdējās nedēļas laikā Ukrainas rietumu robežu šķērsojošo bēgļu skaits ir nostabilizējies ap 40 000 dienā.

Kopš 24.februāra, kad Krievija pret Ukrainu uzsāka pilna mēroga karu, Ukrainu pametuši 4 102 876 bēgļi, piektdien pavēstīja ANO bēgļu aģentūra (UNHCR).

Martā kara pārņemto Ukrainu pametuši vairāk nekā 3,4 miljoni cilvēku.

Vairāk nekā puse jeb 2 384 814 no kara Ukrainā bēgošie devušies uz Poliju, liecina jaunākie UNHCR dati, bet UNICEF aprēķinājis, ka Polijā ieradušies 1,1 miljons bērnu no Ukrainas. Daudzi no šiem bēgļiem devušies uz citām Šengenas zonas valstīm.

Vairāk nekā 623 600 Ukrainas bēgļu ieradušies Rumānijā, lai gan lielākā daļa jau ir devušies uz citām valstīm.

Savukārt vienā no Eiropas nabadzīgākajām valstīm Moldovā ieradušies vairāk nekā 390 100 ukraiņu. Moldovā ANO Pasaules pārtikas programma sākusi sniegt finanšu palīdzību 100 000 bēgļu vai viņu viesģimenēm.

Ungārijā ieradušies 374 535 Ukrainas bēgļi, tikmēr Krievijā patvērumu meklējuši 350 632 bēgļi. Vēl 113 000 cilvēku Krievijā no tā dēvētajām Doņeckas un Luganskas tautas republikām ieradās 21.-23.februārī pirms Krievija sāka iebrukumu Ukrainā.

Slovākija uzņēmusi nedaudz vairāk kā 292 000 bēgļu, bet Baltkrievijā ieradušies 12 746 bēgļi no Ukrainas.

“Spiesti bēgt, lai glābtu savu dzīvību. Spiesti pamest savas mājas. Spiesti šķirties no ģimenes. Šī traģēdija ir jāaptur,” paziņoja UNHCR.

Bēgļu vidū 90% ir sievietes un bērni. No šī skaita puse ir bērni. No 18 līdz 60 gadu veci vīrieši tiek iesaukti militārajā dienestā un valsti nedrīkst pamest.

Vairāk nekā puse no valsts 7,5 miljoniem bērnu ir pārvietoti – 2,5 miljoni valsts iekšienē, bet divi miljoni valsti pametuši, liecina ANO bērnu fonda UNICEF aplēses.

ANO Starptautiskā Migrācijas organizācija paziņojusi, ka bez ukraiņiem no valsts izbraukuši vairāk nekā 204 000 citu valstu pilsoņu, kas dzīvoja, studēja un strādāja Ukrainā.

Organizācijas veiktā pētījumā secināts, ka līdz 16.martam 6,48 miljoni cilvēku bija devušies meklēt patvērumu citviet Ukrainas teritorijā.

Šonedēļ, noslēdzot kopš kara sākuma pirmo vizīti Ukrainā, ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi atzina, ka “aizsargāšanas un humānās vajadzības ir milzīgas, un turpina pieaugt”. Viņš uzsvēra, ka humānā palīdzība ir kritiski svarīga, bet visvairāk Ukrainā ir nepieciešams miers.