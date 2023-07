Foto. imago images/photothek

Ap 2026. gadu Eirozonā plāno laist klajā digitālo eiro Ieteikt







Centrālās bankās visā pasaulē, sākot no Ķīnas un Nigērijas līdz par Eiropas Centrālajai bankai, pašlaik visas veido savu digitālās naudas versiju. Digitālais eiro būtībā ir skaidra nauda digitālā formā. To, tāpat kā skaidro naudu, tieši emitēs centrālā banka. Eiropā to varētu sākt testēt 2026. gadā, vēsta LSM.LV.

Eiropas Savienībā plānots ieviest digitālo eiro. Tas darbosies līdzīgi kā skaidra nauda, un tam nebūs vajadzīgs bankas konts. Tā kā virtuālo eiro nodrošinās Eiropas Centrālā banka, ar to nav saistīti tādi riski kā ar kriptovalūtām.

“Ir pienācis laiks eiro atspoguļot un pielāgoties digitālajam laikmetam, lai neatpaliktu no inovācijām un tehnoloģiju sasniegumiem.

Digitālais eiro būtu labs un loģisks papildinājums skaidrai naudai, taču tas neaizstātu skaidru naudu,” skaidro Eiropas Komisijas izpildviceprezidents Valdis Dombrovskis.

“Tas nodrošinātu valsts alternatīvu privātajiem digitālajiem maksāšanas līdzekļiem – kā drošs, tūlītējs un ērts maksāšanas veids.”

Eiropas Savienība gan nebūs pirmā, kas ieviesīs digitālo valūtu. Ķīnā jau vairākos reģionos izmanto digitālo juaņu.

Šobrīd plānots, ka iedzīvotāji savā digitālajā maciņā varēs turēt līdz 3000 eiro. Protams, turpinās eksistēt arī skaidra nauda.

Digitālā eiro radīto konkurenci sajutīs komercbankas un tādas maksājumu karšu kompānijas kā “Visa” un “Mastercard”. Tā kā lielie norēķinu piedāvātāji (“Visa”, “Mastercard”, “PayPal”, “Apple”, “Google Pay”) nav Eiropas uzņēmumi, digitālais eiro ļautu Eiropas maksājumiem kļūt neatkarīgākiem no ASV privātā sektora uzņēmumiem.

Kā digitālais eiro izskatīsies no lietotāja viedokļa? Neredzams… Visticamāk tam būs atsevišķs digitāls maciņš, kurā jūs ieskaitīsiet naudu no sava bankas depozīta konta. No tā varēsiet veikt maksājumus arī tad, ja nav interneta, piemēram izmantojot “Bluetooth” tehnoloģiju.

Taču centrālā banka nevarēs redzēt, kam un cik esmu samaksājusi. Šobrīd komercbanka redz visus manus maksājumus.