No 1. līdz 30. aprīlim Latvijā norisinājās “Komplimentu mēnesis”, kura mērķis ir dot iespēju klientiem novērtēt pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti un izcelt labākās servisa vietas Latvijā. Vērtējumu uzklausīja un komplimentus saņēma 32 dažādi uzņēmumi, vairāk nekā 500 tirdzniecības un pakalpojumu vietās Latvijā. Komplimentu mēneša laikā savu vērtējumu par pakalpojumiem sniedza 10’692 iedzīvotāji.

“Komplimentu mēneša noslēguma pasākumā izcēlām tikai 10 dalībniekus, bet tādus, kuru pakalpojumu kvalitāte, klientu prāt, tuvinās izcilībai. Proti, piešķīrām 8 zelta komplimentus vietām, kur apkalpošana ir lieliska un pats vērtējums, kā arī vērtējumā iesaistīto klientu proporcija, ir ļoti augsta. Kā arī 2 platīna komplimentus, tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru vērtējums tuvinājās visaugstākajam iespējamajam,” norāda Raivis Balodis, “Komplimentu mēneša” organizators.

Zelta komplimentus 2024 saņēma apdrošināšanas sabiedrība “Balta”, restorānu Daily, NoonBox, Chat un Restart pārvaldītājs “Baltic Restaurants Latvia”, bāru-kafejnīcu tīkls “Ezītis miglā”, iepakojumu ražotājs “Ieliec Maisā!”, Latvijas Amerikas acu centrs, ģimenes restorāns “Lido”, tirdzniecības ķēde “RIMI Latvija” un vietējais veikalu tīkls “top!”. Savukārt, visaugstāko novērtējumu jeb platīna komplimentus 2024 saņēma kosmētikas ražotājs “Stenders” un mobilo sakaru operators “Tele2”.

Latvijas iedzīvotāji šos 10 pakalpojumu sniedzējus, kā arī tos dalībniekus, kuri saņēma ļoti augstu vērtējumu, varēs identificēt pēc Komplimentu mēneša atpazīstamības zīmēm pakalpojumu sniegšanas vietās. Komplimentu mēnesis ir iecerēts kā ikgadējs pakalpojumu novērtēšanas mēnesis, kura mērķis ir izcelts labu servisu un motivēt pakalpojuma nozares kvalitātes paaugstināšanos.

Vērtējums rāda, ka visaktīvāk balsoja klienti vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, otrie aktīvākie: 40-49 gadus veci. Kas arī šķiet likumsakarīgi – šīs grupas ir ekonomiski visaktīvākās un arī atbildīgas par savu ģimeni. Sievietes pārliecinoši biežāk bija gatavas sniegt savu vērtējum u un komplimentus. 86% vērtētāju sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem lika justies labāk. No tiem, kuriem saņemot pakalpojumu jau bija slikts noskaņojums vai grūta diena, 66,3% aizgāja no jums labākā noskaņojumā nekā atnāca. Visu cieņu! Tas parāda, ka labs pakalpojums nav tikai bizness, bet arī liels psiholoģisks ieguldījums mūsu sabiedrības labsajūtā.

Visu aprīli iedzīvotāji varēja izteikt novērtējumu tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbs ietekmē un uzlabo viņu ikdienas dzīvi. Lai to paveiktu pakalpojumu un tirdzniecības vietās bija jāskanē dalībnieka “Komplimentu mēneša” QR kods un jāsniedz vērtējums. Pakalpojumu novērtēšana balstījās uz kritērijiem, kurus priekšizpētē* par svarīgākajiem ir atzinuši Latvijas iedzīvotāji – pakalpojuma sniedzēja zināšanas par pakalpojumu, komunikācijas kvalitāte ar klientu, spēja risināt problēmsituācijas, attieksme pret klientu un prasme būt neuzbāzīgam, bet vienlaikus laipnam un uzmanīgam.

Gatavi uzklausīt savu vērtējumu šogad bija dažādu nozaru pakalpojumu sniedzēji Latvijā: kosmētikas ražotāji Madara Cosmetics, The Body Shop un Stenders; ēdināšanas nozares pārstāvji Pica Lulū, LIDO, Ezītis Miglā, Es mīlu kafiju, Baltic Restaurants kafejnīcas Daily, NoonBox, Restart un Chat; medicīnas centri ARS, Latvijas Amerikas acu centrs un CORE Terapija; tirdzniecības vietas RIMI, veikali Vietējais top!, Rīgas Centrāltirgus un Domina Shopping; kinoteātris Apollo Kino un Splendid Palace. Tāpat “Komplimentu mēnesī” piedalās Tele2, apdrošināšanas sabiedrība BALTA,

Autonams, Moller Auto, Mobilly, privātskola PATNIS, valodu māja Skrivanek, Nordtext, iDeal, Melngalvju nams, IeliecMaisā, KRASO, DPD, 4Finance, un Autotransporta direkcija. Plašāka informācija par balsojumu un dalībniekiem komplimenti.lv

Tirgus izpētes centra “Norstat” dati liecina, ka 96% no mums pievērš uzmanību tam, kā mūs apkalpo tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Un tam ir ļoti praktiski iemesli – pakalpojumu kvalitāte var uzlabot vai sabojāt noskaņojumu uz īsu brīdi vai pat ilgāku laiku. Piemēram, 69,9% aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā mēneša laikā apkalpošanas kvalitāte viņiem ir uzlabojusi garastāvokli, piemēram, likusi pasmaidīt, radījusi patīkamu atmosfēru. Vienlaikus, 33,9% gadījumu tā ir arī sabojājusi garastāvokli, liekot cilvēkam kļūt bēdīgākam un radot negatīvu atmosfēru. 76,4% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka klientu/ pircēju apkalpošanas kultūra Latvijā ir vērtējama kā pozitīva, proti, tā ir drīzāk laba, laba vai pat ļoti laba. Bet 23,6% aptaujātie nav apmierināti ar pakalpojumu kultūru, kas ir izveidojusies Latvijā.**

Par “Komplimentu mēnesi”

Laba servisa iniciatīva“ Komplimentu mēnesis” izceļ un izsaka Komplimentu tiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus visaugtāk novērtē klienti. Mēs vēlamies, lai par tiem uzzina citi, bet paši pakalpojumu sniedzēji apzinās, ka viņu pūles, iniciatīvas un standarti ir vērtība. Bet visvairāk mēs vēlamies vairot abpusējus smaidus saņemot un nodrošinot labu pakalpojumu! Labākos Latvijas pakalpojumu sniedzējus, kuri saņēmuši komplimentus zelta, sudraba un bronzas kategorijās izziņosim 2024. gada maijā.

* “Komplimentu mēneša” priekšizpēti un novērtējuma socioloģisko novērtējumu izstrādā tirgus pētījumu centrs “Norstat”.

** Datu avots: interneta aptauja, iedzīvotāji vecumā no 18-69 gadiem, n=500, datu ieguve 2023. gada novembris.