VIDEO. Apstiprināts, ka lidmašīnas katastrofā miris Prigožins. Pirms izlidošanas lidmašīnai veikts “pēkšņs” remonts

Krievijas federālā aviācijas pārvalde “Rosaviacija” trešdienas vakarā apstiprināja, ka algotņu grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins atradies lidmašīnā, kuras katastrofā visi desmit tajā esošie cilvēki gājuši bojā.

“Rosaviacija” iepriekš bija apstiprinājusi, ka Tveras apgabalā avarējušās lidmašīnas “Embraer” pasažieru sarakstā ir Prigožins, bet tikai tagad apstiprināja, ka Prigožins, kurš jūnijā vadīja militāru dumpi, patiešām atradies lidmašīnā.

Saskaņā ar “Rosaviacija” datiem lidmašīnā atradās septiņi pasažieri – Sergejs Propustins, Jevgeņijs Makarjans, Aleksandrs Totmins, Valērijs Čekalovs, Dmitrijs Utkins, Nikolajs Matusejevs, Jevgeņijs Prigožins, un trīs apkalpes locekļi – lidmašīnas komandieris Aleksejs Ļevšins, otrais pilots Rustams Karimovs, stjuarte Kristīna Raspopova.

Vietnē “Flight Radar” bija redzams, ka lidmašīna “Embraer Legacy 600” ar reģistrācijas numuru RA-02795, kas pieder Prigožinam, lido virs Tveras apgabala, bet pēc tam pazūd no radaru ekrāniem. Lidmašīna nogāzusies pie Bologojes rajona Kuženkinas ciema.

Krievijas mediji, atsaucoties uz ārkārtējo situāciju dienestiem, ziņoja, ka lidmašīnas nogāšanās vietā atrastas astoņu cilvēku mirstīgās atliekas.

“Telegram” kanāls “Baza” vēstīja, ka upuri ir stipri apdeguši un viņu identificēšanai varētu būt vajadzīga DNS ekspertīze. Vienam no bojāgājušajiem norauta galva.

Ar “Vagner” saistītais “Telegram” kanāls “Grey Zone” apgalvoja, ka lidmašīnu notriekusi pretgaisa aizsardzība, taču apstiprinājuma tam nav.

Trešdien apritēja divi mēneši, kopš Prigožins sāka dumpi pret Krievijas militāro vadību. Dumpja gaitā vagnerieši devās uz Maskavu, taču otrās dienas vakarā Prigožins piekrita dumpi pārtraukt. Daļa “Vagner” kaujinieku tika pārvietoti uz Baltkrieviju.

Pirmdien tika publiskots video, kurā Prigožins nofilmēts Āfrikā.

Krievijas žurnālists Andrejs Zaharovs, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja, ka Prigožins ar vairākiem “Vagner” komandieriem trešdien no Āfrikas atgriezies Krievijā.

Krievijā avarējušās algotņu grupējuma “Vagner” vadītāja Jevgeņija Prigožina lidmašīnas “Embraer” stjuarte bija stāstījusi tuviniekiem par šīs lidmašīnas dīvainu remontu pirms izlidošanas, ceturtdien ziņoja “Telegram” kanāls “VČK-OGPU”.

“Katastrofu cietušās lidmašīnas stjuarte ir māsa prokurora vietniekam vienā no Čeļabinskas apgabala pilsētām. Viņš paskaidroja, ka Kristīna Raspopova pirms dažām dienām atlidojusi uz Maskavu, kur gaidījusi izlidošanu uz Sanktpēterburgu. Trešdien viņi sazvanījās un sieviete sacīja, ka apkalpe gaida svarīgu zvanu par to, vai lidot šodien vai rīt. Turklāt saskaņā ar stjuartes teikto lidmašīna pirms izlidošanas bijusi remontā,” ziņoja “VČK-OGPU”.

“Telegram” kanāla ziņu avots arī vēstīja, ka Prigožina lidmašīna lidojusi virs Tveras apgabala augšējā gaisa telpā, bet nav uzturējusi sakarus ar Tveras lidojumu vadības centru. Lidmašīna nesazinājās ar Tveras dienestiem un nesūtīja nekādus signālus, visa vadība tika veikta no Maskavas.

The end of this phase of the Prigozhin story. With Wagner sources hinting the plane was shot down a new phase might begin. pic.twitter.com/cDJrcmxys2

— Carl Bildt (@carlbildt) August 23, 2023