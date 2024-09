Foto: Shutterstock

Aptauja: Lielākā daļa jauniešu lieto telefonu vairāk nekā 5 stundas dienā







Multipakalpojumu uzņēmuma “Tele2” dati liecina, ka vairāk nekā puse jeb 52 % jauniešu vecumā no 12 līdz 18 gadiem viedtālruņus lieto vairāk nekā piecas stundas dienā. Lai arī 74 % no jauniešiem atzīst, ka viņiem skolā ir noteikumi, kas ierobežo telefonu lietošanu, tomēr vairāk nekā puse jauniešu tos pārkāpj.

Aptaujas dati rāda, ka skolas laikā visbiežāk mobilie telefoni tiek lietoti starpbrīžos (95 %) un no rīta pirms stundu sākuma (59 %). 35 % jauniešu arī atzīst, ka mēdz to darīt mācību stundu laikā. Lietojot telefonus skolās, jaunieši visbiežāk tajos patērē video saturu TikTok un YouTube platformās (63 %), sarakstās ar draugiem (56 %), “skrollē” sociālos tīklus (43 %) un spēlē spēles (39 %).

Kā aptaujā atzīst 55 % skolotāju, tad telefonu lietošana starpbrīžos pēc tad rada arī konfliktus klasē, jo skolēni vēlas turpināt lietot telefonu, sākoties mācību stundai. Tas savukārt rada to, ka bērniem ir grūtības koncentrēties mācību vielai.

“Ir zināms, ka tehnoloģijas un digitālie mācību līdzekļi ir lieliski izmantojami mācību procesa efektivitātes palielināšanai. Taču nevadīta tehnoloģiju izmantošana bez noteikumiem mācībām skolā pavisam noteikti par labu nenāk. Tāpat starpbrīžus skolēniem būtu jāizmanto, lai atpūstos, fiziski izkustoties, vai domāšanu aktivizētu citādi nekā mācību stundu laikā. Tas palīdzētu ar jaunu sparu mācīties nākamajā stundā. Tāpēc skolām būtu jādomā par to, ko skolēni starpbrīžu laikā varētu darīt, lai atpūta starp mācību stundām būtu patiešām kvalitatīva,” saka Latvijas Universitātes profesore un vadošā pētniece Zanda Rubene.

“Ierobežojumi ne vienmēr patīk, taču šoreiz to mērķis ir panākt, lai tie netraucētu mācību procesam un savstarpējām attiecībām skolā – ne tikai attiecībām starp skolēniem, bet arī attiecībām starp skolēniem un skolotājiem. Atbalstu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas rosinātos grozījumus Izglītības likumā, kas paredz no nākamā mācību gada ierobežot mobilo tālruņu izmantošanu skolās 1.- 6. klašu skolēniem, ja vien tie nav nepieciešami mācību procesam. Ierosinājumi saskan ne vien ar tendencēm Eiropā, kur arvien vairāk valstu pieņem lēmumu ierobežot vai aizliegt viedtelefonu lietošanu skolās, bet arī secinājumiem, kas izriet no pērn Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas jeb UNESCO veiktās izglītības sistēmu analīzes visā pasaulē,” norāda “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

“Proti, UNESCO ieteikums ir ierobežot viedtelefonu lietošanu skolās, lai novērstu traucējumus mācību laikā, uzlabotu koncentrēšanos un palīdzētu aizsargāt bērnus no kiberhuligānisma,” stāsta Vancovičs.