“Twitter konvoja” idejas autors Reinis Pozņaks pie akcijas “Twitter konvojs” ziedotā apvidus auto “Orļiks”, ko Ukrainas bruņoto spēku karavīri izmantojuši, lai uzvarētu kaujas pret Krievijas okupācijas spēkiem. Foto: Zane Bitere/LETA

"Apvienotā saraksta" EP vēlēšanu līderi būs "Tviterkonvoja" vadītājs Pozņaks, kā arī Viļums un Bergmanis







Politiskā spēka “Apvienotais saraksts” (AS) Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu kandidātu saraksta līderis būs “Tviterkonvoja” vadītājs Reinis Pozņaks, šodien kandidātu prezentācijas pasākumā pavēstīja AS līderi, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns un AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Kā otrais uz EP politiskā spēka sarakstā startēs Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas sekretārs Juris Viļums (AS), bet ar trešo numuru kandidēs Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS), pavēstīja Pozņaks, kurš iepazīstināja arī ar pārējo kandidātu listi.

Tālāk sarakstā seko Saeimas deputāts Edgars Putra, Saeimas deputāts, iepriekšējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, juriste, bijusī Saeimas deputāte Ieva Brante, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un Saeimas deputāti Andris Kulbergs un Česlavs Batņa.

Uz EP no AS kandidēs arī Jūrmalas domes deputāte Ieva Taranda, juriste Agnese Geduševa, veselības nozares speciāliste Ilze Ortveina, uzņēmējs Edgars Štelmahers, bijušais deputāts Andrejs Svilāns, lauksaimniecības eksperte Anna Vītola-Helviga, Limbažu novada domes deputāts Dāvis Melnalksnis, bijušais Saeimas deputāts Romualds Ražuks un iepriekšējais iekšlietu ministrs Māris Kučinskis.

Pozņaks savā uzrunā kandidātu iepazīstināšanas pasākumā pauda, ka gandrīz divus gadus ir redzams, ka Latvijas sabiedrība dara visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt. Taču resursi sāk izsīkt un EP vēlēšanu kandidāts baidījies, ka attapsies situācijā, kad varēs tikai internetā kritizēt Eiropas rīcību par nepietiekamu atbalstu Ukrainai. Lai tā nenotiktu, Pozņaks nolēmis startēt EP vēlēšanās.

AS EP vēlēšanu saraksta līdera ieskatā ES ne pilnībā apzinās, kāda ir jaunā situācija pēc Krievijas lielā apmēra iebrukuma Ukrainā. Eiropai ir jāparāda spēks, jo spēks ir vienīgā valoda, ko saprot agresīvais kaimiņš. Naivi domāt, ka rezultātu var panākt viens cilvēks vai divatā, tāpēc svarīgi, lai visi no Latvijas jūnija sākumā izraudzītie EP deputāti strādātu kopā.

Saeimas deputāts Smiltēns akcentēja, ka šis ir laiks, kad par atbildīgajiem cilvēkiem jāvirza tie, kuri gatavi pirmie atbildēt uz apdraudējumu, aizsargājot demokrātiju un brīvību. Smiltēns iezīmēja pašlaik aktuālo situāciju norādot, ka gan barikāžu laikā 1991.gadā, gan tagad Ukrainā slepkava ir viens un tas pats – runa ir par agresoru, kas neievēro nekādus noslēgtus līgumus.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars akcentēja, ka partiju apvienība izveidojās pēc Krievijas liela mēroga iebrukuma Ukrainā, apvienojoties līdzīgi domājošajiem, kuri iestājas par Latvijas aizsargāšanu. AS frakcijas vadītājs akcentēja, ka Latvijai darbā Eiropas Savienībā ir jāsūta darītāji, nevis cilvēki, kuri tikai lepojas ar saviem diplomiem un spēju teikt skaistas runas.

EP vēlēšanas paredzētas jūnija sākumā.