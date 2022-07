Vladimirs Putins Foto: AP/SCANPIX/LETA

Ar Putina tuvāko loku saistīta banka joprojām darbojas pašā Londonas centrā







Lielbritānijā, pašā Londonas centrā līdz pat šai dienai darbojas bankas CentroKredit nodaļa. Šī banka pieder Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātajam miljardierim Arsenam Kanokovam, pret kuru sankcijas noteikusi gan Kanāda, gan Ukraina. Saskaņā ar informācijas avotu ziņoto, kuri labi saprotamu iemeslu dēļ vēlas palikt anonīmi, banka Apvienotajā Karalistē nodarbojas ar naudas plūsmas koordināciju Krievijas interešu lobēšanai.

Senators ar īpatnējām biznesa metodēm

Uz Redburn Street esošās ēkas nav nekādu norāžu, ka te atrodas bankas CentroKredit pārstāvniecība, tomēr Krievijas Centrālās bankas vietnē internetā jebkurš interesents var atrast informāciju, ka minētās komercbankas pārstāvniecība Anglijā un Velsā meklējama 28, Redburn Street, London SW3 4BX, UK.

Publiskajā telpā ne reizi vien izskanējis, ka, lai arī par bankas galveno akcionāru publiski tiek dēvēts uzņēmējs Andrejs Tarasovs, kuram piederot 70% tās akciju, bankas patiesais īpašnieks ir bijušais Kabarda-Balkārijas prezidents, partijas Vienotā Krievija biedrs, Krievijas parlamenta senators Arsens Kanokovs, par kura īpatnējām biznesa metodēm neatkarīgie Krievijas mediji rakstījuši ne reizi vien.

Jāatzīmē, ka, saskaņā ar Krievijas mediju ziņoto, Kanokovs ar saviem oponentiem nemēdz auklēties. Tā, piemēram, 2017.gadā Krievijas liberālā laikraksta Novaja gazetaun radio Eho Moskvi žurnāliste Jūlija Latiņina, kas pazīstama ar saviem Kremlim kritiskajiem uzskatiem, pēc viņas mašīnas sadedzināšanas paziņoja, ka kopā ar vecākiem pamet Krieviju. Latiņina toreiz pauda pārliecību, ka viņas mašīna aizdedzināta un tas bijis slepkavības mēģinājums. Jāatzīmē, ka Latiņina ne reizi vien tika publicējusi žurnālistiskās izmeklēšanas materiālus saistībā ar Aresena Kanokova holdingā Sindiks ietilpstošo apsardzes firmu un tās saistību ar noziedzību, viņa mahinācijām un koruptīvajiem darījumiem.

Koruptīvi valsts pasūtījumi un reiderisms

Krievijas neatkarīgie žurnālisti, kamēr viņiem bija tāda iespēja, daudz tika rakstījuši arī par bankas CentroKredit saistību ar koruptīviem valsts pasūtījumiem un reiderisma uzbrukumiem, kā arī par aizdomīgu bankas kapitāla uzpumpēšanu ar valsts līdzekļiem caur Krievijas centrālo banku. Par bankas CentroKredit aizdomīgo darbību rakstījuši arī Eiropas plašsaziņas līdzekļi.

Par CentroKredit plašo interešu loku liecina arī tas, ka šī banka un Kanokovs izgaismojās kā pasūtītāji spiediena izdarīšanai uz populāro Krievijas opozīcijas blogeri Jevgēniju Baženovu. Proti, kad blogeris vainoja bankas interešu lokā esošo producentu kompāniju cenzūrā, pret viņu nekavējoši tika safabricēti apjomīgi tiesu darbi, no kuriem gan, pateicoties ietekmīgu kultūras ļaužu atbalstam, blogerim izdevās tikt cauri sveikā. Šajā gadījumā CentroKredit un Kanokovs nedaudz pārrēķinājās, taču tendence ir skaidra – tiem, kuri pauž Kremlim un tam pietuvinātajiem netīkamus uzskatus, jāaizbāž mute, bet Kremļa interešu lobisti var cerēt uz pīrādziņu.

Baņķieris ar militāru pagātni un sakariem

Atbilde uz jautājumu, kā gan Arsenam Kanokovam izdodas turēt CentroKredit vadības grožus savās rokās pat neraugoties uz to, ka Krievijas valsts dienestā esošajiem ierēdņiem vadīt savu biznesu ir liegts, ir vienkārša. Šim nolūkam kalpo jau sākumā minētais Andrejs Tarasovs, kurš skaitās nominālais bankas vairākuma akciju īpašnieks un Kanokova partneris. Tarasovs šai lomā Putina līdzgaitniekam šķitis jo pievilcīgāks tādēļ, ka par “banķieri” viņš kļuva pēc septiņus gadus ilga darba Krievijas militārajā rūpniecībā.

Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka Tarasovam ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālšātba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (krieviski – GRU) pulkveža dienesta pakāpe. Tieši pateicoties Tarasova militārajai pagātnei starp bankas CentroKredit klientiem ir arī bēdīgi slavenais Ukrainas karā iesaistītais ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins un ne mazāk bēdīgi slavenais grupējuma “Dienvidi” komandieris ģenerālis Sergejs Surovikins, kura vārds 30 gadus ilgās militārās karjeras laikā ne reizi vien ticis saistīts ar korupciju un brutalitāti.

Tāpat starp bankas klientiem ir kādreizējo Krievijas Federālā drošības dienesta (krievu val. – FSB) darbinieku dibinātās kompānijas Alfa – Trans struktūrvienība. Starp citu, tieši pateicoties saviem sakariem Krievijas augstākajās militārajās aprindās Andrejam Tarasovam izdevās izvairīties no atbildības, kad Krievijas prokuratūra 2015.gadā pret viņu ierosināja lietu saistībā naudas atmazgāšanu. Savukārt Krievijas plašsaziņas līdzekļi ne vien tika piespiest klusēt par šo naudas atmazgāšanas skandālu, bet viņiem no saviem ziņu kanāliem pat nācās dzēst visu līdz tam publiskoto informāciju par minēto lietu.

Kanokova smagā artilērija – Kadirova līdzgaitnieks Delimhanovs

Tomēr tādas sīkas nebūšanas kā apsūdzības naudas atmazgāšanā, aizdomas par korupciju un reiderismu, ne CentroKreditnominālā īpašnieka Andreja Tarasova, ne bankas patiesā īpašnieka Arsena Kanokova apetīti nav mazinājušas. Tā, piemēram, kad Vācijas mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmums OBI šī gada martā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā paziņoja par savu veikalu Krievijā slēgšanu, CentroKreditātri vien izrādīja interesipar tā Krievijas meitasuzņēmuma iegādi. Turklāt Andrejs Tarasovs nemaz neslēpa, ka potenciālais pircējs ir senators Kanokovs. Pati par sevi šāda bankas interese varbūt arī nebūtu nekas dīvains, tikai, kā ziņo portāls mailbd.net, pircēji pārdevējam negaidot izvirzījuši citus, daudz neizdevīgākus un būtībā nepieņemamus darījuma nosacījumus. Šī gada jūnija sākumā Tarasovs un Kanakova holdings Sindiks jau laida darbā smago artilēriju, un vāciešiem uzstājīgi ieteica tikties ar Krievijas Valsts domes deputātu no Vienotās Krievijas, vienu no Čečenijas vadītāja Ramzana Kadirova tuvākajiem līdzgaitniekiem Adamu Delimhanovu.

Jāatgādina, ka, saskaņā ar Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas izlūkošanas informāciju, Adams Delimhanovs, domājams, bijis čečenu vienību lauka komandieris Mariupolē. Savulaik tika arī ziņots, ka, pēc Kadirova teiktā, Delimhanovs esot atbildīgs par kadirovciem (Kadirova personīgo armiju).

Kas attiecas uz vācu holdinga OBI meitasuzņēmumiem Krievijā, tad vēl aprīlī šīs valsts mediji vēstīja, ka parakstīta vienošanās par OBI grupas akciju Krievijā pārdošanu krievu investoram. Savukārt mailbd.net norāda, ka vēl 2022.gada jūlija vidū šīs akcijas kā piederējušas, tā joprojām pieder vācu OBI GMBH.

Īpašumi, kā ierasts, “pieder” citiem…

Zināms, ka tagad Andrejs Tarasovs kopā ar ģimeni dzīvo Londonā.Arī Kanokova un Tarasova īpašumu lielākā daļa ir droši noglabāta uz citu personu vārda, tiesa, nevarētu gan teikt, ka šīm personām ar abiem nebūtu nekādas saistības. Daļa no tiem, arī caur holdingu Sindik Kanokovam realitātē piederošā kompānija Sindika Media grupp, noformēta uz Tarasova vecākās meitas Annas Daņilinas vārda (viņa arī skaitās šī kompānijas vadītāja). Savukārt īpašumi Anglijā, Francijā, Kiprā un citās valstīs formāli pieder otrai meitai – Anastasijai Besson, kura ir precējusies ar francūzi Mišelu Bessonu (Michel Besson), un strādā reklāmas aģentūras VMLY&R Londonas pārstāvniecībā par direktora vietnieci stratēģijas jautājumos. No kurienes gan šai ģimenei ir tādi līdzekļi, lai viņu īpašumā būtu ļoti daudzu miljonu eiro vērtībā mērāmas villas un citi īpašumi?

Stāsts par CentroKredit banku ir tikai viens no piemēriem, kurš liecina par to, no kurienes rodas naudas plūsmas to lobistu apmaksai, kas ar savām netīrajām aizkulišu spēlēm netieši atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Labi informēti avoti norāda, ka šī banka ir viens no Putina lobistu finansēšanas kanāliem. Kamēr visa civilizētā pasaule iestājas pret Krievijas uzsākto karu Ukrainā, kamēr Lielbritānijas, nu jau laikam jāsaka, praktiski ekspremjers, Boriss Džonsons izrādījis un arī sniedzis visu iespējamo atbalstu Ukrainai, tikmēr Londonā praktiski visu acu priekšā nekautrēdamies darbojas partijas “Vienotā Krievija” senatora “bankomāts” GRU pulkveža vadībā.