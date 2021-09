Labklājības ministrijai līdz 2021. gada 30. decembrim jāsagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā konceptuālais ziņojums par pensiju politikas pilnveidošanu attiecībā uz minimālo pensiju finansēšanas principu un politikas maiņu. Foto: Timurs Subhankulovs

Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šogad 1. oktobrī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās pensiju un atlīdzību apmēru, kas nepārsniedz 470 eiro mēnesī. Bet lielāku pensiju un atlīdzību saņēmējiem pārrēķins skars tikai šos 470 eiro.

Savukārt politiski represētajiem, 1. grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārrēķinās visu līdz šim saņemtās pensijas apmēru.

Jo stāžs lielāks, jo lielāks pielikums

“Oktobrī paredzēto pielikumu manai 350 eiro pensijai, protams, vērtēju atzinīgi. Cik liels būs šis pielikums, to jau redzēšu tikai 16. oktobrī, kad man to pārskaitīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,” spriež pensionārs Arvils Ozoliņš Rīgā.

Tāpat kā aizvadītajos gados, arī šogad vecuma pensiju pārrēķināšana un palielinājums būs atkarīgs no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo stāžs lielāks, jo lielāks būs pensijas pielikums.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 380 eiro, tad cilvēkam ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem pensija turpmāk būs 396,07 eiro (par 16,07 eiro vairāk). Ja apdrošināšanas stāžs ir 30–39 gadi, tad pensija turpmāk būs 397,14 eiro (par 17,14 eiro vairāk). Ja apdrošināšanas stāžs ir 40–44 gadi, tad pensijas apmērs būs 398,20 eiro (par 18,20 eiro vairāk). Ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 399,27 eiro (par 19,27 eiro vairāk).

Šogad pārrēķinās arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas bijis uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Pārrēķins skars gan līdzšinējo piemaksas apmēru 1,11 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, gan līdzšinējo piemaksas apmēru 1,67 eiro par katru uzkrāto apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija bijusi piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri saņēma 1,11 eiro par katru stāža gadu, kas bijis uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,16 eiro. Savukārt tie ļaudis, kuri saņēma 1,67 eiro, turpmāk saņems 1,74 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 27,75 eiro (par tiem 25 darba gadiem, kuri uzkrāti līdz 1995. gada beigām), no šī gada oktobra saņems vecuma pensiju 420,28 eiro un piemaksu pie pensijas 29 eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās VSAA un tā notiek automātiski.

Joprojām nodoklis no pensijas

Pensiju un piemaksu saņēmējiem jāņem vērā, ka no pensijām un piemaksām tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Tādējādi uz rokas saņemtā summa būs vismaz par piektdaļu mazāka nekā pārrēķinātā.

“Uzskatu, ka daudz lielāks atspaids pensionāriem, sevišķi mazo pensiju saņēmējiem, būtu atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Kad vēl strādāju algotu darbu, man no algas atvilka sociālo nodokli – pensijas uzkrājumam. Tagad atvelk nodokli no šī sociālā iekrājuma,” domā pensionārs Arvils Ozoliņš.

“Tomēr pašlaik šķiet, ka no šī pielikuma, lai cik liels naudas izteiksmē tas man būtu, lielu atspaidu nejutīšu. Tikko no “Latvijas gāzes” saņēmu jauno izlīdzināto maksājumu par dabasgāzi. Līdz šim par nelielas ģimenes privātmājas apkuri bija jāmaksā ap 60 eiro mēnesī, bet no oktobra jau ap 100 eiro mēnesī! “Latvijas Avīzē” izlasīju, ka sadārdzināsies arī elektrība.

Bet tas nozīmē, ka celsies cenas arī pārtikai un pakalpojumiem. Tā kā ģimenē esam trīs cilvēki, jaunos komunālos rēķinus jau kaut kā samaksāsim. Grūtāk būs vientuļniekiem un tiem, kuriem pensijas ir vēl mazākas par manējo. Tie desmit vai piecpadsmit eiro, kurus no oktobra man un citiem pieliks pie pensijas, jau neatsvērs šos augošos izdevumus! Iznāk, ka to, ko ar vienu roku valsts iedod, ar otru paņem nost un vēl ar uzviju.”

Palielinās neapliekamo minimumu

Kāds ir Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) viedoklis par pensiju indeksāciju un vai organizācija vērsušies pie ministrijas ar kādiem priekšlikumiem par izmaiņām? LPF priekšsēdētāja Aija Barča atbild: “2021. gada 29. jūnijā Latvijas Pensionāru federācijas vārdā bijām nosūtījuši Labklājības ministrijai vēstuli ar vairākiem priekšlikumiem, kā būtu uzlabojama pensiju indeksācijas kārtība.

Labklājības ministrijai līdz 2021. gada 30. decembrim jāsagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā konceptuālais ziņojums par pensiju politikas pilnveidošanu attiecībā uz minimālo pensiju finansēšanas principu un politikas maiņu, lai saglabātu darba mūžā veikto individuālo sociālās apdrošināšanas iemaksu nozīmīgumu vecuma pensiju adekvātumā un pensijas sistēmas ilgtspēju.

Esam panākuši vienošanos par neapliekamā minimuma palielinājumu vecuma pensiju saņēmējiem. Šogad viņiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums ir 330 eiro mēnesī, ar 1. un 2. grupas invaliditāti 484 eiro mēnesī, ar 3. grupas invaliditāti 450 eiro mēnesī.

Bet no nākamā gada 1. janvāra ar nodokli neapliekamā daļa vecuma pensijām palielināsies līdz 350 eiro mēnesī, no 1. jūlija tā būs jau 500 eiro mēnesī. Palielināsies ar nodokli neapliekamā daļa pensionāriem ar invaliditāti – attiecīgi par 154 eiro mēnesī 1. un 2. invaliditātes grupai un par 120 eiro mēnesī 3. invaliditātes grupai.

Ņemot vērā inflācijas līmeni pašlaik un to, kā tas varētu celties līdz nākamā gada augusta beigām, nākamgad pensiju indeksācijai vajadzētu būt krietni lielākai nekā šogad.”

Pensiju indeksēšana

Vecuma pensijām piemērotie indeksi:

1,0423, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;

1,0451, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos (arī tad, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);

1,0479, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;

1,0507, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzību apmēram, kas nepārsniedz 470 eiro, tiks piemērots indekss 1,0423 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Piemaksu saņēmējiem tās pašreizējais apmērs – 1,11 eiro un 1,67 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu – tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0423, tādējādi piemaksa būs 1,16 eiro vai 1,74 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu.

Pensijai līdz 1667 eiro mēnesī IIN likme ir 20%. Bet tai summai, kas pārsniedz 1667 eiro, likme ir – 23%. Pensijai gan ir arī ar IIN neapliekamā daļa – šogad 3960 eiro gadā jeb 330 eiro mēnesī.

Pensiju saņēmējiem ir nodokļa papildu atvieglojumi:

1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) – ja noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa;

1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī) – ja noteikta 3. invaliditātes grupa;

1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) – politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Pēc VSAA datiem, šogad jūnijā vecuma pensiju saņēma 440 672 pensionāri.

Vidējais vecuma pensijas apmērs bija 411,44 eiro.

No pensionāru kopskaita aptuveni piektā daļa saņēma par 500 eiro lielākas pensijas.