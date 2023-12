“Aleksejs Navaļnijs ir pazudis. Viņš vairs nav iekļauts tā cietuma, kurā izcieta sodu, sarakstā” norādīts “NEXTA” ierakstā tērzēšanas platformā “X”.

“Navaļnija advokāts tika informēts, ka viņa klients “vairs nav iekļauts sarakstā” cietumā, kur viņš izcieš sodu. Nav zināms, kur un kādā stāvoklī Navaļnijs šobrīd atrodas. Opozicionārs arī nepievienojās tiesas sēdei tiešsaistē, kā bija paredzēts. Ar viņu nevienam nav izdevies sazināties jau sešas dienas,” tiek norādīts.

Alexei Navalny has disappeared. He is no longer listed in the prison where he served his sentence

Navalny’s lawyer was informed that his client was “no longer listed” in the prison in the Vladimir region, where he was serving his sentence. It is unknown where Navalny is now and… pic.twitter.com/qCWcgn0CI6

— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2023